Duvel Moortgat possède déjà plusieurs brasseries en Europe, aux États-Unis et en Chine. Les bières de Duvel sont depuis longtemps disponibles en France et, grâce à cette acquisition, l’entreprise élargit encore un peu plus sa gamme.

Brassage avec l’eau du glacier

La Brasserie Du Mont Blanc a été fondée en 1821. Elle doit son nom à son emplacement près du Mont Blanc et au fait que toutes ses bières sont brassées avec l’eau du glacier, ce qui garantit une “pureté naturelle”. Près de 60 employés ont travaillé à brasser un volume de 110 000 hectolitres de bière en 2022.

La brasserie a cessé ses activités entre 1966 et 1999, date à laquelle Sylvain Chiron, actuel propriétaire, décide de faire revivre la marque. Et c’est l’oncle de Michel Moortgat, PDG de Duvel Moortgat, qui a aidé Sylvain Chiron dans cette opération. “Nous partageons les mêmes valeurs et sommes tous deux convaincus que la qualité, la passion et l’innovation constituent la meilleure base pour un partenariat fructueux, déclare Michel Moortgat. La Brasserie du Mont Blanc propose des bières fantastiques qui complètent parfaitement notre offre. Nous voulons donc mettre à profit nos années d’expérience dans le secteur pour faire en sorte que ces bières puissent être appréciées par un public encore plus large.”

Sylvain Chiron restera actionnaire et impliqué dans la brasserie.

Très récemment, la Brasserie du Mont Blanc a été élue brasserie de l’année lors du World Beer Awards 2023 et plusieurs bières de la gamme ont reçu des prix lors du concours European Beer star et des World Beer Awards.