Les temps ont bien changé depuis bientôt un demi-siècle, lorsqu’un petit nouveau est arrivé sur la pointe des sabots avant de devenir une star des fromages à pâte dure.

Leerdammer est aujourd’hui la première marque en Europe pour les fromages vendus en tranches, pour un chiffre d’affaires d’environ 500 millions d’euros en 2020, lorsqu’il appartenait encore au groupe Bel.

D'où vient l'idée ? Cees Boterkopper et Baastian Baars "cherchaient tous les deux à accroître la variété de fromages hollandais. Ils décidèrent alors de créer un nouveau fromage qui unirait la saveur douce du Gouda et les trous de l'Emmental. C'est ainsi qu'ils ont créé le fromage Leerdamer actuel", rappelle le site de ce fromage. Et, comme pour le Gouda et l'Édam, le nom du nouveau fromage a une connotation géographique : Leerdam est une ville située au sud d'Utrecht.

Le mystère des trous

Reste à percer le mystère des trous si caractéristiques du fromage. "Les bactéries produisent du dioxyde de carbone. Ce gaz ne pouvant s'échapper du fromage, c'est ainsi que se forment les célèbres trous", précise encore le site. C'est au début des années 2000 que le fromage Leerdammer passe dans le giron du groupe Bel (La vache qui rit, Boursin ou encore Maredsous). Deux décennies plus tard, le chiffre d'affaires a tout bonnement doublé.

En septembre 2021, Leerdammer changeait à nouveau de crémerie pour rejoindre cette fois le groupe Lactalis, première entreprise mondiale de produits laitiers (Roquefort société, Président, Galbani…).

Aussi cher aux Pays-Bas

L'ambition est alors de faire de Leerdammer une "marque mondiale", bien loin des premières années de son développement quand le Leerdammer n'avait pas encore dépassé les frontières.

Mais nul n’est prophète en son pays : le prix au kilo chez Albert Heijn Nederland est de 15,56 euros, selon le site de l’enseigne. En France, c’est, par exemple, 14,45 euros le kilo pour le paquet de 200 gr pour le Leerdammer Original et de 13,95 euros chez Auchan.

La différence de prix n’est plus majeure avec la Belgique : 14,91 euros le kilo pour le paquet de 350 gr chez Colruyt, par exemple.

Surtout il y a de la promo dans l’air de ces temps-ci. C’est d’ailleurs un joli tir groupé dans quasiment toutes les enseignes de la grande distribution. Le Leerdammer s’offre en effet une belle campagne de promotion : c’est 2+1 gratuit chez Intermarché, Spar, Match Carrefour, avec parfois des nuances (la promo porte, par exemple, chez Match sur des paquets de dix tranches au prix de huit pour l’Original). Pas de gratuit stricto sensu chez Colruyt, où il s’agit d’une réduction de 33,34 % à l’achat de trois paquets sur toute la gamme des fromages Leerdammer. C’est encore - 40 % chez Cora pour l’Original, le Light, le Moelleux ou encore le Caractère.

C’est aussi du 2+1 pour le Brie Président ou le Roquefort Société chez Intermarché : cela reste dans la famille Lactalis.