Isabel Baert, future patronne de Neuhaus, ne manque pas d’ambition pour le groupe chocolatier belge

Isabel Baert (36 ans) connaît bien la prestigieuse maison Neuhaus, dont l’ouverture de la première boutique à Bruxelles, dans la Galerie de la Reine, remonte à… 1857. Après avoir travaillé pour la société Van de Velde, spécialisée dans la lingerie, Isabel Baert entre chez Neuhaus en 2017. Elle y occupe plusieurs fonctions, d’abord en étant responsable des différents canaux de vente (boutiques propres, indépendants…) puis comme directrice commerciale en charge de la politique de marketing au niveau mondial. Cela fait six ans qu’elle était membre du comité exécutif de Neuhaus.

guillement Je suis reconnaissante aux actionnaires de me confier les clés de la maison. Nous continuerons à construire l’entreprise sur ses fondations existantes."

“Je suis reconnaissante aux actionnaires de me confier les clés de la maison. Nous continuerons à construire l’entreprise sur ses fondations existantes”, a expliqué la future CEO. Les actionnaires, c’est en l’occurrence le holding belge coté Bois Sauvage. Neuhaus est parvenu au fil du temps à conserver sa belgitude et un ancrage familial, là où d’autres grands noms du chocolat “made in Belgium” (Côte d’or ou Godiva notamment) sont passés sous pavillon étranger et dans le giron de grosses multinationales. Neuhaus, c’est aujourd’hui 150 personnes, un réseau d’environ 700 points de vente dans le monde, une présence dans une trentaine de pays – principalement en Belgique, en Allemagne, en Angleterre et aux États-Unis – mais aussi dans les aéroports.

À lire aussi

Une année record

Ces dernières années, Neuhaus a affronté pas mal de vents contraires : crise du Covid, envolée du prix des matières, impact de la guerre en Ukraine… “Malgré cela, nous avons connu en 2022 une année record avec un chiffre d’affaires de 116 millions d’euros et un bénéfice opérationnel de 16 millions d’euros. Nous avons connu une excellente année, meilleure que 2019 qui était pour nous une année de référence, surtout dans nos boutiques propres en Belgique”, explique Isabel Baert. Qui se fixe ses trois grands objectifs : continuer à faire croître le chiffre d’affaires, avec de grandes ambitions outre-Atlantique, moderniser la maison et gagner en productivité et enfin conserver une culture d’entreprise permettant au personnel de gagner encore en compétence sur son lieu de travail.