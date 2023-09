La plainte de Jean Muls contre bpost pourrait-elle se retourner contre lui ?

Selon sa version, dès qu’il a été mis au courant d’accords passés entre bpost, des éditeurs de journaux flamands (DPG et Mediahuis) et le distributeur PPP en vue de remporter le marché de distribution des journaux pour les années 2023-2027-qui est subsidié par l’État belge d’environ 150 millions d’euros par an-, il a voulu approfondir l’enquête. Il a commencé à trouver des preuves de l’implication de l’un ou l’autre cadre de bpost dans cette collusion. Il soutient également qu’au moment de sa mise à pied, tous les employés de bpost assuraient ne pas être au courant de la fraude sur les contrats de presse qu’il avait découverte, alors qu’entretemps “il est apparu que plusieurs employés – aujourd’hui licenciés – de bpost, parmi lesquels le CEO du groupe Dirk Tirez, avaient connaissance de la fraude” avant même sa propre nomination.

À lire aussi

Montant de 200 000 euros

Jean Muls réclame 200 000 euros à bpost. Ce montant correspond à celui auquel il aurait droit “en vertu de la réglementation européenne en tant que lanceur d’alerte ayant fait l’objet d’un licenciement abusif” S’il obtient gain de cause, cet argent “sera utilisé, après déduction des frais de justice, pour soutenir les organisations qui protègent les lanceurs d’alerte”, précise-t-il. Il faut savoir qu’il avait reçu 650 000 euros- soit un an de salaire- quand il a été licencié, dix mois après avoir été engagé.

Jean Muls, qui a toujours estimé que sa performance n’était pas sujette à caution a-t-il une chance d’obtenir gain de cause ? Du côté de bpost, la réaction est minimaliste mais confiante. “Nous défendrons notre décision et nous sommes confiants quant au jugement du tribunal”, explique le service de presse sans vouloir en dire plus.

Selon nos informations, le conseil d’administration avait décidé l’unanimité de licencier Jean Muls pour incompétence. “Ce qui n’a rien à voir avec une faute grave qui est beaucoup plus difficile à prouver pour l’employeur”, nous explique un juriste. On peut imaginer que bpost va argumenter sa décision, documents à l’appui. On pourrait même se demander si l’entreprise publique, bientôt dirigée par Chris Peeters, ne va pas vouloir contre-attaquer en poursuivant Jean Muls pour atteinte à sa réputation.

À lire aussi

La même question se pose pour Dirk Tirez, resté silencieux depuis qu’il a été licencié en décembre 2022. Dès l’instant où la procédure lui donne la possibilité de se défendre, lui aussi ne voudra-t-il pas aller jusqu’à vouloir prouver qu’il n’a rien à se reprocher ? Jean Muls lui réclame un euro provisionnel à titre de dommages et intérêts.