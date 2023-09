"Les pommes de terre sont riches en eau et pauvres en graisse": la patate souffre-t-elle d'une mauvaise image injustifiée ?

Cela a surtout permis aux producteurs de garder la tête hors de l’eau. “C’est une culture extrêmement coûteuse. Il faut compter aujourd’hui entre 7 000 et 10 000 euros par hectare en intégrant les frais de production et de conservation ultérieure de la récolte”.

À lire aussi

En Wallonie, ce sont quelque 42 000 hectares de culture qui sont consacrés à la pomme de terre, soit 6 % de la surface agricole cultivée. “La production de pommes de terre bio est très minoritaire et ne couvre que quelques centaines d’hectares. Le marché est saturé. La demande ne suit pas l’évolution de l’offre”.

Ces 42 000 hectares produisent un peu moins de 50 % de la production totale belge (entre 3,5 et 4 millions de tonnes). L’essentiel – 85 % – est transformé en frites ou encore croquettes surgelées, qui partent vers l’étranger, parfois très lointain. Le plus gros client des frites belges, c’est encore et toujours la France.

Campagne de promotion

Alors, les Belges en général et les Wallons en particulier aiment les pommes de terre. Ils pourraient en consommer plus et surtout consommer local. “Les consommateurs ont l’intention de consommer plus de produits de leur pays et de leur région”, souligne à ce propos le ministre wallon Willy Borsus, en charge de l’Agriculture.

Si les pommes de terre, sous toutes ses formes, conservent une place de choix sur les tables des ménages, elles doivent quand même compter avec des concurrents, le riz et les pâtes. Des régimes pauvres en glucides les évincent également.

À lire aussi

De 2016 à 2022, ce sont 10 000 tonnes de pommes de terre en moins qui ont été consommées en Région wallonne. D’où le projet porté par l’Apaq-W (Agence wallonne pour la promotion d’une agriculture de qualité). “Il faut ramener les consommateurs vers les pommes de terre”, remarque, Philippe Mattart, directeur général, à l’occasion du lancement de la campagne “T’as la patate”. Et idéalement, faut-il le dire, des pommes de terre ayant vu le jour chez nous. “Cela a un impact vertueux local”. Mais comment convaincre les consommateurs à manger un peu plus de patates ? “En crédibilisant notre message”.

Les arguments sont nombreux. “Les pommes de terre sont riches en eau et pauvres en graisse. Leur densité calorique est faible, de l’ordre de 80 calories les 100 grammes”, souligne Nicolas Guggenbühl, nutritionniste et professeur à la Haute École de Vinci. Et pour les sportifs qui ne jurent que par les pâtes, ils devraient plutôt opter pour les pommes de terre. “Il y a plus de potassium dans les pommes de terre, c’est donc plus indiqué pour la pratique du sport”.

Les différentes variétés sont nombreuses. La campagne va les décliner de manière ludique.