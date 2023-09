"C'est du marketing, complètement" : la start-up Sench veut mettre en avant le rôle crucial des PME durables

”Nous voulons mettre en avant rôle crucial joué par les petites et moyennes entreprises dans la promotion du développement durable, explique Sabrina Bulteau, CEO et cofondatrice de Sench. Le but est de combler le fossé entre les consommateurs conscients et les PME locales, et d’accélérer les changements de comportement en fournissant une plateforme de collaboration et de soutien.”

À lire aussi

Un système de membership

Plus concrètement, la start-up installée au Silversquare Bailli organise des événements physiques pour faire se rencontrer écopreneurs et écocitoyens. Elle développe également une plateforme digitale pour soutenir ce mouvement. “C’est du marketing, complètement. Afin de faire connaître les entreprises à impact positif et leurs valeurs”, pointe Sabrina Bulteau.

Pour l’instant, la jeune pousse se concentre sur le sud de Bruxelles, où la population est “davantage éduquée” sur les problématiques écoresponsables et d’inclusion sociale, avant de s’attaquer au nord du pays puis à l’international. Sench fonctionne avec un système de membership et espère ajouter à sa communauté plus ou moins 150 citoyens d’ici la fin année, 450 d’ici fin 2024, pour atteindre les 2 000 écocitoyens en 2026-2027.

Seize "écopreneurs" font déjà partie de la communauté. ©Sench

Trois formules d’abonnement à l’année sont proposées : la première “Curious” à 60 euros permet d’accéder à une conférence ou une rencontre avec les écopreneurs, puis de bénéficier des autres événements facturés à hauteur de 30 euros. La deuxième formule “Enthusiast” est à 240 euros et comprend 10 conférences ou rencontres avec les écopreneurs ainsi que 5 % de réduction pour les expériences organisées par Sench (table gastronomique…). Enfin, la troisième formule “Engage” à 540 euros donne accès à toutes les conférences et rencontres pendant l’année et octroie 10 % de réduction pour les événements et expériences.

Aider les marques belges écoresponsables

Côté écopreneurs, la start-up compte déjà 16 membres. “Nous voulons aider marques belges écoresponsables et durables à se développer en Europe, et inversement, faire venir des marques européennes et durables en Belgique”, souligne la CEO de Sench.

Les PME payent en fonction de leur taille pour faire partie de la communauté. “Elles doivent répondre à une charte spécifique, notamment pour être sûrs de ne pas avoir à faire à du greenwashing, appuie Sabrina Bulteau. Les entreprises membres ont accès aux conférences et aux expériences mais aussi à des speed datings et workshops avec des experts dans des domaines variés : communication, marketing, relations presse, packging, légal…” Les forfaits commencent à 588 euros pour les start-up, 1 188 euros pour les scale-up puis 2 388 euros pour les grandes entreprises.

À lire aussi

Ouverture à l’international d’ici 3 ans

Sench compte se développer sur fonds propres pour toute la phase de test et envisage une levée de fonds afin de s’étendre à l’international une fois que le modèle économique validé, “d’ici 3 ans environ”.

Les 16 premiers écopreneurs membres de Sench sont Sophie Trenteseaux (Makesenz), Marc-Antoine de Mees (Brasserie Brunehaut), Laurane Vanderbecken (Label Meunier), Aricia Evlard (PlantC), Marina Cartalis (Betterfly), Sophie Jacquemin (Dalf), Thierry Melotte (Signore), Guilain Sevriere (Bel Albatros), Adeline Barras (Entropy), Jean Seyll (Lucid), Ines Bourgeois (Les Izmoor), Bruno Van Steenberghe (Kalani-Home), Alexae Wittock (Rewild), Arnaud Vanderplancke (Norm) et enfin Stéphanie Dellicour (Pinky Chips).