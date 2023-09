"C'est un scandale d’État" : frais de parking non payés et salon VIP abandonné, Air Belgium laisse une lourde ardoise à l’aéroport de Charleroi

“La compagnie ne voulait pas que ses passagers croisent ceux de Ryanair. Il avait donc été convenu de construire un salon VIP pour les passagers d’Air Belgium.”

À son arrivée en 2018, Air Belgium devait ainsi faire passer l’aéroport wallon dans une autre dimension : celle des vols long-courrier. Avec un certain standing. “La compagnie ne voulait pas que ses passagers croisent ceux de Ryanair, nous explique une source proche du dossier. Il avait donc été convenu de construire un salon VIP pour les passagers d’Air Belgium”. Construit en un temps record de quatre mois, le bâtiment de type modulaire (”construit dans des containers”) proposait, sur 300 m2, tout le luxe qu’on retrouve dans les lounges des grandes compagnies aériennes : fauteuils confortables aux couleurs d’Air Belgium, télévisions, sanitaires, bibliothèques, espace de restauration,… Coût de l’opération ? “Entre 500 et 600 000 euros” , d’après notre source.

Un montant que ne confirme pas le patron de BSCA, (Brussels South Charleroi Airport) Philippe Verdonck même si celui-ci estime que ce salon a “coûté cher” et que l’entièreté des frais a bien été pris en charge par l’aéroport. “C’est une décision de la précédente direction. On ne sait pas encore ce qu’on va faire de ce bâtiment, mais l’intention n’est certainement pas de le laisser pourrir”, poursuit M. Verdonck. Ce dernier le confirme : le projet de Charleroi est de trouver un, voire plusieurs remplaçants à Air Belgium pour proposer des vols long-courriers depuis le tarmac wallon. “Nous sommes en discussion avec plusieurs compagnies à qui on a d’ailleurs fait admirer ce salon, développe le patron. Mais il faut être réaliste, ce ne sera pas pour demain qu’on accueillera une compagnie proposant des vols intercontinentaux. À part quelques transporteurs aériens comme Ryanair ou Wizz Air qui s’en sortent bien, la plupart des compagnies pansent encore leurs plaies de la crise du Covid.”

Une piste rallongée pour 42 millions d’euros

Au niveau des infrastructures, Charleroi est en tout cas paré. “L’aéroport a dû faire des frais supplémentaires, notamment en termes de handling, pour pouvoir faire décoller les avions long-courriers d’Air Belgium”, déclare notre source. “Il faut par exemple un “escalier” totalement différent pour faire entrer les passagers dans un Airbus A340 par rapport aux Boeing 737 qu’utilise Ryanair”. La piste a aussi été récemment rallongée, passant de 2 600 à 3 200 mètres, pour pouvoir faire décoller des avions long-courriers. Des travaux réalisés par la Société wallonne des Aéroports (Sowaer) qui auront coûté 42 millions d’euros. Mais contrairement à ce que certains ont affirmé ces derniers jours, ces coûteux aménagements n’ont pas été réalisés à la seule demande d’Air Belgium. “Le projet date d’avant la naissance de la compagnie belge”, nous confirme-t-on. “Outre l’intérêt pour d’éventuels futurs vols longue distance, cette piste permet de réduire les nuisances sonores et la pollution lors des décollages et atterrissages des avions actuels”, insiste Philippe Verdonck.

Le bref passage d’Air Belgium en terres carolos laisse un goût amer à pas mal d’acteurs. “Cela n’a pas été une bonne affaire pour l’aéroport qui a pourtant tout fait pour la compagnie, insiste cette personne proche du dossier. Le nombre de passagers apportés par la compagnie a été faible. Air Belgium avait des exigences énormes par rapport à l’aéroport. En contrepartie, la compagnie avait promis d’amener des riches Chinois qui allaient dévaliser les boutiques hors taxes de l’aéroport. On n’a rien vu de cela”.

Cerise sur le gâteau, selon cette même source, la compagnie wallonne aurait refusé de payer les frais de parking de ces avions sur le tarmac wallon. “Aucune compagnie n’a jamais fait cela. Air Belgium a une ardoise de 30 à 40 000 euros pour ses frais de parking à l’aéroport”. Notre interlocuteur n’hésite pas à parler de “scandale d’État”. “Cette compagnie a été renflouée chaque année par les pouvoirs publics alors qu’elle était en faillite virtuelle. J’ai toujours pensé à du blanchiment d’argent : les premiers actionnaires russe et chinois (rapidement sortis du capital d’Air Belgium, NdlR) ont d’ailleurs été nommés dans le scandale des Panama Papers”.