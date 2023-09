Fondée en 2021 par deux trentenaires passés par le missilier européen MBDA, Clyde Laheyne et Guillaume Orvain, cette société de "protection et de sécurité spatiale" veut répondre à une "nécessité": faire le ménage en orbite, où les risques de collision augmentent.

L'Agence spatiale européenne recense en effet quelque 36.000 débris de plus de 10 centimètres et des dizaines de millions d'autres plus petits en orbite autour de la Terre. Mais "l'encombrement de l'espace n'est pas l'unique problème, le danger réside surtout dans la présence d'objets incontrôlés", explique Clyde Laheyne à l'AFP.

Pour collecter ces encombrants, Dark a imaginé Interceptor: "un système permettant d'accéder à n'importe quel point de l'orbite basse, en moins de 24 heures, pour en retirer les objets dangereux", explique l'entreprise.

Comment ? En installant un mini-lanceur sur un avion de ligne modifié. L'appareil décolle d'un aéroport, une petite fusée amarrée à la carlingue, pour la larguer à haute altitude: elle allume alors ses moteurs pour rejoindre l'espace. Le premier vol d'essai est prévu en 2028.

Un module robotisé capturera les déchets spatiaux pour les détruire dans l'atmosphère au point Nemo, le plus éloigné des terres émergées. En juin, Dark a signé un contrat avec le Centre national d'études spatiales (Cnes) pour simuler une mission de retrait en urgence.

"Stratégie de pluralité"

Le modèle économique de la plateforme repose sur une "stratégie de pluralité" dans ses usages : elle peut servir aussi à livrer du matériel, avec une capacité de charge utile d'environ 300 kilos en orbite héliosynchrone. Un protocole d'accord signé avant l'été avec Arianespace vise à explorer des pistes commerciales dans ce domaine.

Le choix de l'aéroport Bordeaux-Mérignac, qui cherche à favoriser l'accueil d'entreprises du NewSpace, filière en émergence dans la région, a répondu à des critères techniques mais aussi de qualité de vie pour les futurs employés de Dark, indique Clyde Laheyne à l'AFP.

La société compte 23 salariés mais projette, à terme, 500 emplois (R&D, production, maintenance et opérations spatiales) sur le site girondin, où de premières embauches interviendront en 2024 via des installations temporaires.

Après une série de validations technologiques au premier semestre, Dark doit mettre à feu, d'ici la fin de l'année, un moteur cryogénique haute pression intégralement conçu et fabriqué en France. D'autres tests (repérage et capture des débris, rentrées atmosphériques contrôlées) suivront en 2024 pour préparer une mission de démonstration en orbite à l'horizon 2026.

Après avoir levé cinq millions de dollars en 2021 auprès de fonds d'investissement (Eurazeo, Frst et Kima ventures), Dark a obtenu deux millions d'euros d'aide de Bpifrance en 2022 dans le cadre du plan Deeptech.