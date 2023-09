Les syndicats des contrôleurs aériens de Skeyes déposent un préavis de grève : “On ne peut pas dire s’il y aura des actions, ni où”

Le sujet de discorde concerne le mécanisme de planification du personnel. Selon le syndicat chrétien ACV Transcom, un accord avait été conclu avec la direction de Skeyes en 2019 pour instaurer un nouveau mécanisme de planification assorti d’une période de test d’un an. Mais avec la pandémie de Covid-19, cette période de test a duré plus longtemps que prévu et a fini par expirer début 2023. “Pourtant, Skeyes continue d’appliquer ce système de planification, sans même tenir compte des anciennes règles comme la publication des horaires au moins un mois avant le début du planning. Une pratique complètement illégale”, assène Kurt Callaerts, responsable de l’ACV Transcom.

La direction de Skeyes aurait accepté des adaptations et mis en place un groupe de travail, mais selon le syndicat, le management de l’entreprise “utilise” ce groupe de travail et “continue de gagner du temps”. En outre, la direction s’appuierait sur un manque de personnel pour s’éloigner du système de réduction du temps de travail en faveur des contrôleurs aériens qui ont presté un certain nombre de nuits.

”Prématuré d’imaginer une grève”

Pour sa part, la direction de Skeyes se dit “très surprise” par le préavis de grève. Elle indique vouloir entamer une procédure de conciliation afin d’écouter les éventuels autres griefs des syndicats. Interrogée sur les conséquences d’une potentielle grève le 5 octobre prochain, si un service minimum serait assuré ou non, la porte-parole de Skeyes Audrey Dorigo n’a pas souhaité développer davantage : “Il est prématuré d’imaginer ce qu’impliquerait une grève des contrôleurs. Un préavis de grève a été introduit et la procédure de conciliation est active jusqu’au 5 octobre. Avant cette date, on ne peut pas dire s’il y aura des actions, ni où.”

Le 16 mai 2019, à la suite d’une action du syndicat chrétien en faveur des travailleurs de Skeyes, l’espace aérien belge avait été complètement fermé entre 9h30 et 13h. Aux aéroports de Zaventem et Charleroi, une centaine de vols avaient été annulés et de nombreux décollages et atterrissages retardés, impactant des millions de passagers.