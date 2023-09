L’OPA de Nicolas Saverys sur Exmar échoue

S’il n’a pas réussi son offre, c’est parce qu’un certain nombre d’actionnaires ont estimé que le prix offert de 11,10 euros était trop bas. “Si Nicolas Saverys veut sortir Exmar de la Bourse, il doit offrir un prix correct. Je suis convaincu que quelques euros en plus des 11,10 euros lui auraient permis d’atteindre la barre des 95 % “, nous explique Bart Goemaere, rédacteur en chef de Tuyaux Bourse, qui fédère un certain nombre d’actionnaires. Et de rappeler que la valeur nette des actifs est supérieure à 20 euros par action.

Bientôt un super dividende?

L’action Exmar va donc rester cotée sur Euronext Bruxelles, avec un capital flottant limité à moins de 20 %. Elle se traitait mardi, après l’annonce des résultats de l’OPA, à 10,70 euros. Dans quel sens pourrait-elle évoluer? Difficile à dire. Ce qui est sûr, c'est que Nicolas Saverys devra faire sortir du cash pour payer les dettes contractées afin de payer les actionnaires qui ont apporté leurs titres. Plusieurs pistes sont possibles, comme la distribution d’un super dividende ou une réduction de capital.

On peut aussi imaginer que l’évolution du cours sera aussi directement liée aux résultats de la société de transport de GPL (gaz de pétrole liquéfié) et d’infrastructures gazières. Des résultats qui seront scrutés de près par les minoritaires. “On fera le maximum pour faire respecter les droits des actionnaires minoritaires”, précise Bart Goemaere.

Les actionnaires qui ont apporté leurs titres pendant la deuxième période d’acceptation seront payés le 2 octobre.