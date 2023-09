TotalEnergies va investir 300 millions de dollars dans une coentreprise avec Adani

Le groupe fondé par Gautam Adani avait alors perdu plus de 100 milliards de dollars en valeur et il n'a depuis récupéré qu'une partie de cette capitalisation.

"TotalEnergies et Adani Green Energy Limited (AGEL) ont annoncé avoir conclu un accord engageant afin de créer une nouvelle joint-venture, détenue à parts égales" par les deux entreprises "et disposant d'un portefeuille", "à la fois solaire et éolien", "de 1.050 MWac", a précisé TotalEnergies dans un communiqué.

TotalEnergies détient 50% de la coentreprise Adani Total Private Limited, 37,4% de Adani Total Gas Limited, 19,75% de Adani Green Energy Limited et 50% d'AGEL23, soit une exposition totale de 3,1 milliards de dollars au 31 décembre 2022 - équivalente à 2,4% de ses capitaux employés.