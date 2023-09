Gestion des rémunérations : la start-up Offr innove avec une solution “tout-en-un”

C’est lors d’une mission de consultance qu’Arnaud Guyaux croise la route de Quentin Bodart et Christophe Querton, deux amis diplômés en gestion de l’ULB. Le premier est passionné par les projets IT ; le deuxième a été développeur chez Google, à Dublin et à New York. Tous les trois partagent une même fibre entrepreneuriale et décident de se lancer dans le développement d’un outil de calcul des rémunérations, simple à utiliser et global. “On a commencé à écrire les premières lignes de code d’Offr fin 2021. En février 2022, on créait la société”, nous confie le trio qui, jusqu’ici, travaillait dans l’ombre.

Ne plus naviguer à vue

Au-delà de la complexité de la législation belge sur le travail et de la gestion des rémunérations par les entreprises, les fondateurs d’Offr ont construit leur solution RH en partant d’un triple constat. Un : dans la très grosse majorité des entreprises, disent-ils, le poste des ressources humaines représente le coût le plus important. “Or, pour plus d’une PME sur deux, les RH sont gérées de manière approximative par manque de ressources techniques ou humaines”. Deux : dans la foulée de la crise sanitaire et des pénuries de main-d’œuvre dans différents secteurs, les tensions sur le marché du travail se sont accentuées avec un rapport de force qui s’est inversé au profit des candidats à l’embauche. Trois : l’image des employeurs (employer branding) et la satisfaction des travailleurs, notamment grâce à la personnalisation des “paquets salariaux”, sont devenues de vrais critères différenciants pour les entreprises.

guillement "Dans les entreprises de 5 à 500 personnes, la gestion des rémunérations se fait encore fréquemment avec des tableaux Excel et des fichiers Word. Beaucoup de PME sont aussi dépendantes de secrétariats sociaux sur lesquels elles n'ont pas vraiment la maîtrise."

Si les grandes entreprises sont généralement bien outillées pour répondre à ces enjeux, il n’en va pas de même pour les plus petites. “Dans les entreprises de 5 à 500 personnes, la gestion des rémunérations se fait encore fréquemment avec des tableaux Excel et des fichiers Word. Beaucoup de PME sont aussi dépendantes de secrétariats sociaux sur lesquels elles n’ont pas vraiment la maîtrise”, explique Arnaud Guyaux. Ces secrétariats sociaux et d’autres sociétés spécialisées en RH proposent déjà des solutions digitales de gestion des rémunérations. Pourquoi, dès lors, en créer une nouvelle comme Offr ? “D’une part, les PME n’ont aucune maîtrise sur ce type de solution. D’autre part, ces solutions sont à la fois incomplètes et pas suffisamment flexibles”, rétorque M.Guyaux.

Boîte à outils

Offr se présente sous la forme d’une plateforme en ligne. Différents outils logiciels sont mis à la disposition des entreprises (moyennant le paiement d’une licence annuelle comprise entre 500 et 8 000 euros en fonction du nombre de collaborateurs). Ces outils se rangent en trois grandes catégories : un simulateur de rémunération, “le plus complet et le plus flexible du marché”, qui permet d’identifier facilement la rémunération nette/brute et le coût pour l’employeur selon les composantes du paquet salarial ; un générateur d’offre salariale et de contrat de travail ; un outil de projections et d’analyses des rémunérations individuelles et de la masse salariale globale. “Notre plateforme, qui intègre toutes les spécificités belges en matière de rémunération, permet aux entreprises d’accompagner tout le cycle de leurs collaborateurs. Depuis les offres de recrutement jusqu’au moment où ils quittent leur job”.

Offr cible prioritairement les PME. “Nous avons l’ambition de toucher les 38 000 PME belges employant entre 10 et 250 personnes. Vu l’absence de concurrents directs et le prix d’accès à Offr, nous pensons pouvoir aller chercher un gros pourcentage de ces PME”.

Premiers clients et première levée de fonds

Offr n’en est qu’au tout début de la commercialisation de sa solution RH. Le portefeuille de la start-up bruxelloise compte déjà 25 entreprises (représentant un effectif global d’environ 1 000 personnes). Parmi les clientes, on peut épingler Dandoy, Lucien, Silversquare, Haulogy, Mekanika, Yago, … L’objectif, pour la fin de cette année, est d’au moins doubler le nombre de clients.

Pour accompagner le lancement de la plateforme et envisager des premiers recrutements, les fondateurs d’Offr ont bouclé récemment un premier tour de table de 300 000 euros. On retrouve, parmi les investisseurs, le fonds W.IN.G. de Wallonie Entreprendre et le business angel et multi-entrepreneur Philippe Van Ophem.