"Il faut arrêter de faire peur aux gens" : Négociations serrées sur les futurs "départs acceptés" chez ING Belgique

Bientôt, on ne dira plus "départs volontaires", mais "départs acceptés". Tel est le nouveau terme central d’une des conventions collectives de travail (CCT) actuellement négociée chez ING Belgique pour la période 2023-2025. Baptisée "Évolutions", cette CCT encadre les conditions de départ du personnel de la banque en cas de restructuration d’un département. De quoi inquiéter le syndicat socialiste SETCa alors que son homologue chrétien CNE se montre nettement plus confiant.