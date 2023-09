Au total, 10 commerces supplémentaires devraient ouvrir leurs portes d'ici 2030, tandis que la présence actuelle devrait être renforcée, à court et moyen terme, "tant via les boutiques que grâce à une approche phygitale (contraction de physique et digital, NDLR)", précise le groupe familial.

Depuis son premier magasin à Montignies-le-Tilleul (1903), Maniet a fait croitre son modèle en dehors des frontières carolo, notamment grâce à l'acquisition des magasins Luxus, en 1989. Le réseau de points de vente s'est particulièrement développé dans le Hainaut, en Brabant Wallon et en province de Luxembourg, mais la famille Maniet-Vanderplancke - à la tête de l'entreprise depuis 5 générations - voudrait à présent élargir sa toile en région liégeoise et au Grand-Duché du Luxembourg. La Flandre ne figure pas dans le pipeline.

A côté de ces projets d'expansion, le groupe dit, par ailleurs, attacher une grande importance à l'écoresponsabilité. "Depuis 2021 Maniet a développé son approche de l'éco-score dans tous ses magasins. Une approche innovante sur le marché, qui permet de noter l'impact global de votre nouvelle paire de chaussures afin d'acheter en toute conscience", ponctue-t-il.