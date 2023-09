La nouvelle boisson reine de la brasserie Curtius... est un Cola

Il faudra désormais compter avec Paola, qui éloigne la brasserie Curtius de son métier de base, car Paola n’est pas une bière, mais bien un cola.

Local, c'est local

“Paola est un nouveau cola au positionnement résolument belge, réalisé à partir d’ingrédients locaux”, expliquent ses concepteurs, à savoir les deux fondateurs de la brasserie, Renaud Pirotte et François Dethier, et l’agence Braconnier.

“Avec du sirop de Liège et une touche de citron vert, c’est à la fois puissant et subtil, doux et pétillant” poursuivent les concepteurs de ce Cola pour le moins original.

Le grand atout du Paola c’est bien entendu le côté local et non pas une production locale faite à partir d’un concentré importé d’un pays lointain.

Et Paola veut justement vanter cet ancrage local. “On retrouve sur l’étiquette le sirop de Liège de la siroperie Delvaux à Grâce-Hollogne, qui confère à Paola une saveur sucrée et légèrement acidulée. On y ajoute ensuite du sucre de betteraves belges de Hesbaye, ce qui nous amène à une modeste teneur de 8,1g de sucre par 100 ml, soit 30 % de sucre en moins que nos concurrents américains”.

“Concurrents”, c’est peut-être aller un peu vite en la matière même si le palais du consommateur et la touche locale ne manqueront pas de convaincre le public avide de nouveautés. “Les petits Belges”, comme ils se définissent, ont encore un peu de boulot pour faire vaciller les géants américains de leur trône.

Référence à la royauté

Reste que le nom Paola n’a pas été choisi par hasard : il dénote bien de la volonté d’associer ce cola à la Couronne. “La reine Paola, c’est l’élégance, une figure aimée du pays, une source d’inspiration et ce brin de rébellion qui a séduit les Belges. Paola c’est donc un clin d’œil à la royauté. Le Paola Cola c’est une boisson nationale, digne d’une couronne, avec une pointe d’audace”.

Il en fallait assurément pour choisir ce patronyme qui, il est vrai, offre aussi l’avantage d’avoir trois lettres en commun avec le mot cola, justement.

Un peu de patience

Si l’histoire est belle, il faudra un peu patienter avant de le découvrir, sauf si vous habitez la région liégeoise ou y passez : les premiers pas de Paola se feront dans les commerces de proximité et dans l’Horeca de la province. Les autres régions wallonnes suivront ensuite, avec une éventuelle présence dans la grande distribution même si à ce jour aucun accord n’a été signé avec l’une ou l’autre enseigne.

Ensuite, le rêve est de conquérir la Belgique entière, histoire de boucler la boucle de ce cola qui veut justement symboliser le plat pays.