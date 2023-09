Thérapies innovantes : BioWin dépose 12 projets sur la table du gouvernement wallon

Il aura notamment été question, lors de cette journée, des médicaments de thérapie innovante (Advanced Therapy Medicinal Products ou ATMP), de la valorisation des données de santé et de la recherche de talents.

”Créer une masse critique unique au monde”

À propos des thérapies avancées ou innovantes (thérapies géniques, thérapies cellulaires, thérapies par exosomes), les responsables de BioWin, Sylvie Ponchaut (CEO) et Xavier Hormaechea (directeur général chez UCB Belgique qui a pris, en juin, la succession de Philippe Denoël à la présidence de BioWin), ont profité de l’occasion pour souligner toute l’importance de cette “véritable révolution” pour l’écosystème wallon de la biopharma et des biotechs. Ces thérapies ATMP ont la particularité de cibler la cause sous-jacente d’une maladie, comme un gène ou une protéine, plutôt que les symptômes.

Convaincus que la Belgique et, en particulier, la Wallonie ont une très belle carte à jouer dans ces nouvelles thérapies, BioWin et ses quelque 250 membres (groupes, PME, centres de recherches, universités, hôpitaux, …) travaillent, depuis plus d’un an, sur un projet ambitieux de “ATMP Hub”. “Le but est de créer une masse critique de compétences, unique au monde, dans ces thérapies innovantes avec des acteurs comme UCB, Catalent, Univercells et Kaneka, mais aussi des PME wallonnes, ainsi que des centres universitaires et des cliniques”, insiste Sylvie Ponchaut, qui parle d’un projet “sans précédent” en termes de moyens financiers.

BioWin avait lancé, fin avril, un appel à projets auprès de ses membres. “Ils ont répondu au quart de tour, se réjouit la CEO de BioWin. Une grosse trentaine d’intervenants (entreprises, universités, hôpitaux, …), regroupés au sein de consortiums, ont déposé des projets de recherche et d’innovation. Un jury indépendant a tout récemment sélectionné douze projets, en établissant un classement. Nous avons transmis ces projets au gouvernement wallon, qui prendra la décision finale”. Il est question d’un financement, public et privé, de plusieurs millions d’euros.

guillement "A ce stade-ci, la Flandre ne fait plus partie du projet ATMP Hub."

Si les entreprises et la Région wallonne ont montré de l’enthousiasme à prendre part et à financer le projet ATMP Hub, il n’en va pas de même de la Flandre. Initialement, BioWin s’était associé au consortium flamand Medvia (dans lequel on retrouve de gros acteurs comme Janssen Pharmaceutica, VIB, etc.). On a toutefois appris, lors du BioWin Day, que le ministre flamand de l’Économie et de l’Innovation, Jo Brouns (CD&V), n’avait pas validé le projet ! “A ce stade-ci, la Flandre ne fait plus partie du projet”, constatent, avec une évidente amertume, Sylvie Ponchaut et Xavier Hormaechea.