Une bouée de sauvetage pour Air Belgium avec l’arrivée d’un nouvel investisseur chinois ?

Une mauvaise nouvelle évidemment pour les passagers – le remboursement des billets reste à ce stade hypothétique – mais aussi pour la Région wallonne qui a investi 15,7 millions d’euros en capital, 1,8 million en prêt et 3,5 millions en garantie dans la compagnie belge.

Sichuan Airlines à la rescousse ?

Selon nos confrères du Tijd qui relaie l’information ce jeudi sur son site, Air Belgium pourrait bénéficier d’un coup de pouce providentiel venant de Chine. Selon nos confrères, la société mère de la compagnie Sichuan Airlines s’apprêterait à injecter des fonds supplémentaires dans Air Belgium. Une “offre liante”, dont le montant est à ce stade inconnu, aurait été adressée à la compagnie belge en ce sens, ce qui lui permettrait d’éviter la faillite. “Les Chinois seraient particulièrement intéressés par les nombreux “slots” aériens en mains belges, à savoir ces créneaux horaires qui déterminent le droit qu’a une compagnie de faire décoller ou atterrir un avion dans un aéroport donné”, souligne encore nos confrères. Avec 190 appareils, Sichuan Airlines est une importante compagnie aérienne de fret de la région chinoise du Sichuan.

Reste à savoir si cette opération pourra réellement se concrétiser. Actuellement, Air Belgium est contrôlée à 51 % par des actionnaires belges (NdlR : le fédéral via la SFPI et la Région wallonne), à 49 % par des investisseurs chinois. Si l’arrivée de ce nouvel investisseur chinois devait faire passer la participation belge sous la barre des 50 %, ce qui est évidemment très probable, cela poserait un sérieux problème. Car en tant que compagnie belge, Air Belgium ne bénéficierait plus des droits d’atterrissage dans l’UE. Toujours selon le Tijd, les parties travailleraient à un montage pour éviter cet écueil.