"Elle est la seule à réconcilier républicains et démocrates aux USA": Taylor Swift, businesswoman qui réussit là où les autres échouent

Le film qui fait fuir les autres films

Une parfaite illustration est la sortie de son premier film "Taylor Swift : The Eras Tour", un documentaire sur sa sixième et actuelle tournée "Eras", pour ceux qui n'auraient pas pu, financièrement (jusqu'à 800 dollars pour être au fond du stade) ou techniquement (à cause d'une crampe au doigt à force de rafraîchir leur page internet), s'offrir de billet. A peine la date de sortie du 13 octobre annoncée - il y a quelques jours -, plusieurs long-métrages ont décidé de décaler leur arrivée sur les écrans pour se désynchroniser du mastodonte.

La pop star s'attaque ainsi au septième art, et d'une façon assez maligne puisque le film, qui reprend simplement les meilleurs moments de sa tournée, n'aurait coûté que 10 à 20 millions de dollars à produire (d'après le site Puck). Or, il a déjà battu le record de pré-ventes aux Etats-Unis avec 37 millions de dollars de recettes sur un jour, et devrait faire exploser le chiffre d'affaires des exploitants de salles, notamment le premier week-end qui pourrait dépasser les 100 millions. Taylor Swift a produit son film sans passer par Hollywood.

Taylor Swift domine les ventes de CDs et de vinyles, y compris chez les adolescents. ©Copyright (c) 2022 melissamn/Shutterstock. No use without permission.

"Elle domine tous les secteurs de l'industrie musicale, analyse Christophe Pirenne, professeur d'histoire de la musique pop et politiques culturelles à l'ULiège. Quand un rappeur n'apparaît souvent que sur les plateformes de streaming, Taylor Swift est présente à la fois en streaming, à la radio, et c'est aussi elle qui vend le plus de CDs et de vinyles, y compris chez les ados ! Contre toute attente, elle est numéro un des ventes dans les magasins de musique indépendants, souvent associés à une clientèle avertie et plus âgée." A partir du 13 octobre, la pop star dominera donc, en plus, le grand écran. "Il est possible que ce soit le plus gros film de l'automne, ce qui est assez incroyable", pointait il y quelques jours Jeff Bock, du cabinet américain spécialisé dans le box office Exhibitor Relations.

Beaucoup à perdre, mais beaucoup à gagner

La carrière de Taylor Swift a débuté en 2006 avec la sortie de son premier album de musique country. Comme beaucoup de jeunes artistes, la Texane signe alors avec le label Big Machine Records qui l'accompagne sur ses six premiers opus. Mais en 2019, le label est racheté par Scooter Braun, magnat de l’industrie musicale également manager de Justin Bieber ou Kanye West. C'est trop de contrôle pour Taylor Swift, qui est convaincue que "les artistes devraient être propriétaires de leur œuvre". Déterminée, elle intente un procès à Scooter Braun afin de racheter son contrat, mais le perd, la loi américaine n'étant pas en sa faveur. Qu'à cela ne tienne, elle décide... de ré-enregistrer tous ses albums. En changeant quelques arrangements musicaux, ceux-ci deviennent de nouvelles œuvres sur lesquelles la chanteuse a cette fois-ci les droits.

Avant elle, Prince, George Michael, Jay-Z ou Kanye West justement s'étaient déjà battus pour récupérer leurs enregistrements. Mais aucun n'avait songé à produire une nouvelle version. Depuis, Taylor Swift sort régulièrement de nouveaux albums avec ses "anciennes" chansons, mélangées à de nouvelles. Le pari était intelligent mais très risqué, car cela aurait pu lasser les fans. Mais une stratégie marketing bien huilée fait de chaque sortie, un événement. D'autant que les fans qui avaient sept ans à l'époque, découvrent Taylor Swift aujourd'hui, mais à l'adolescence, le cœur de cible de la pop star.

Authentique, contrairement à d'autres

"Elle a su s'entourer d'une excellente équipe marketing et parvient, contrairement à beaucoup d'autres super stars, à entretenir de la proximité avec ses fans, décrypte Isabelle Schuiling, professeure de marketing à la Louvain School of Marketing de l'UCLouvain. Elle pousse plus loin sa présence en ligne que les autres artistes et malgré 265 millions de followers sur Instagram par exemple, elle réussit à les remercier de leur fidélité en créant des situations personnalisées : soirées organisées chez elle, morceaux à écouter en avant-première, billets avec accès à un carré VIP... Grâce à cette proximité, elle transforme ses fans en des 'ambassadeurs plus plus'."

Taylor Swift parvient contre toute attente à conserver une grande proximité avec ses fans qui deviennent des "super-ambassadeurs". ©Copyright (c) 2023 ezellhphotography/Shutterstock. No use without permission.

Par ailleurs, la chanteuse joue la carte de l'authenticité. "Contrairement à la plupart des stars de la pop comme Beyoncé ou Miley Cyrus, qui sont parfois entourées de plus de vingt personnes différentes pour écrire un titre, elle compose elle-même et met en avant ce modèle plus romantique : 'la musique que vous écoutez, c'est moi qui l'écris', partage Christophe Pirenne. J'ai aussi l'impression qu'elle est la seule artiste à réconcilier républicains et démocrates aux Etats-Unis, en touchant à la fois les républicains avec le côté country typique américain et les démocrates avec une tournure pop et ses collaborations avec des acteurs du rock indépendant."

"Pour réussir dans la pop, il faut être jeune et beau"

"Il y a clairement un effet Taylor Swift sur les dépenses des consommateurs parce que les gens ont dépensé pour le concert, l'hôtel, tout cela a été un important phénomène", déclarait début septembre John Williams, le président de la Fed de New York. Taylor Swift en est aujourd'hui à son dixième album, et sa tournée "Eras" comporte 146 dates aux Etats-Unis et au Mexique depuis mars. Elle poursuivra ensuite ses concerts en Argentine, Europe, Asie, Australie et Canada jusqu'à fin 2024. Sachant que chaque concert génère 13 millions de dollars, la tournée devrait représenter près de 2 milliards de revenus.

"Enfin, soulignons que Taylor Swift est jeune et belle. Personne n'ose le dire, mais pour marcher dans le domaine de la musique pop, il faut être beau", ose Christophe Pirenne.

Chaque jour, Taylor Swift est un peu plus proche de devenir la première chanteuse milliardaire uniquement grâce à sa musique, sa fortune personnelle étant estimée par le magazine Forbes à 740 millions de dollars.