Coup de massue dans la grande distribution: 700 emplois menacés chez Match et Smatch

En perdition depuis plusieurs années, Louis Delhaize a décidé de se séparer de ses magasins Match et Smatch, non sans casse sociale. Si 57 magasins ont trouvé un repreneur – le groupe Colruyt, pour l’ensemble de ce parc – 27 magasins vont rester sur le carreau : près de 700 emplois sont menacés, en tenant compte aussi de la fermeture des services logistiques qui seront assurés par Colruyt pour les magasins rachetés. C’est un véritable coup de massue.

“L’inflation, l’augmentation du prix de l’énergie et l’indexation des salaires n’ont pas permis aux entreprises d’atteindre un retour à l’équilibre financier en 2022 et en 2023”, a justifié la direction de Match et Smatch. Les prix plus élevés n’ont pas arrangé les choses alors que le consommateur veut de plus en plus payer au plus juste.

À lire aussi

Chez Louis Delhaize, c’est même le grand nettoyage par le vide en deux mois à peine. Le 12 juillet dernier, Carrefour annonçait le rachat à l’été 2024 des 175 magasins cora et Match en France. À peine quelques jours plus tard, le délestage concernait cette fois les magasins cora, Match et Smatch situés au Luxembourg, qui passeront cette fois sous pavillon du numéro un de la grande distribution en France, le groupe Leclerc. Les jours des enseignes belges étaient logiquement comptés.

cora en danger?

C’est d’ores et déjà chose faite pour Match et Smatch. Les 57 magasins rachetés par le groupe de Halle vont donc permettre à Colruyt d’être plus présent dans le sud du pays, où Intermarché a justement réussi à doubler de taille d’un seul coup d’un seul avec le rachat des magasins Carrefour Market. Le choix des magasins repris s’explique sans doute par les soucis d’avoir un tissage géographique plus complet, en évitant les doublons avec ses magasins actuels et en évitant de reprendre des magasins pas ou pas suffisamment rentables.

Reste donc encore cora (7 hypermarchés). Là aussi, le modèle est à la peine, même s’il a bénéficié de la pandémie pour redresser un peu la tête. Les clients appréciaient les grands espaces entre les rayons. Les magasins de Hornu et de Messancy souffrent le plus, subissant de plein fouet les achats transfrontaliers. C’est 2 000 emplois qui sont concernés. Ces hypermarchés sont toutefois situés dans des galeries et perçoivent des loyers des enseignes présentes. De quoi maintenir le tout à flots ?