Patience, persévérance, résilience. Ces qualités font partie de celles qu'un entrepreneur doit posséder s'il veut connaître la réussite. A fortiori quand il part d'une page blanche et s'attaque à un business existant. En règle générale, il cherchera à développer une solution innovante capable de séduire une nouvelle clientèle et, mieux encore, de détourner une clientèle qui utilise une solution concurrente.

Sur papier, tout cela paraît simple. En pratique, trouver le bon modèle d'affaire (business model) et la bonne adéquation produit-marché (product market fit) prend souvent les allures d'un marathon, où l'entrepreneur et ses collaborateurs vont devoir multiplier les tests et les ajustements avant de pouvoir valider la bonne formule.

Ce préambule nous donne l'occasion de reparler d'un duo de jeunes entrepreneurs, William Detry et Victor Boels, que La Libre Eco suit depuis leur sortie de la Solvay Brussels School en 2016. Ils avaient démarré sur les chapeaux de roues avec Sharemypark, le "Airbnb belge du parking". Deux ans plus tard, la société irlandaise Parkpnp rachetait la jeune pousse bruxelloise !

L’expérience du "pivot"

Dès 2019, les deux Bruxellois rebondissaient sur le terrain, très convoité, des compléments alimentaires avec la start-up Compliment. Jouant la carte de la qualité, de la transparence et de la personnalisation, ils avaient opté pour un modèle direct-to-consumer. Moyennant un diagnostic en ligne, le client recevait, chaque mois, une boîte personnalisée de compléments alimentaires.

Là aussi, la sauce prit rapidement. Au printemps 2020, alors que la crise sanitaire démarrait en Belgique, Compliment bouclait une première levée de fonds de 700 000 euros. Mais, un an plus tard, le vent se mit à tourner. "Pour diverses raisons externes à Compliment, notre coût d'acquisition de clients a fortement augmenté, explique William Detry; ce qui ne permettait plus de pérenniser le modèle des cures personnalisées en direct avec les clients."

C'est ici que l'on reparle de patience, de persévérance et de résilience. Conscients que Compliment devait changer de cap ("pivoter", dans le langage des start-up), MM.Detry et Boels remirent l'ouvrage sur le métier. "On a rencontré différents laboratoires, dont Metagenics à Ostende (filiale belge du producteur et distributeur américain de produits de micronutrition, NdlR). Ils nous ont conseillé d'explorer la piste d'un modèle passant par les professionnels de la nutrition (médecins, nutritionnistes, diététiciens, naturopathe…)". Début 2022, Compliment-Pro voyait le jour. Avec une proposition de valeur claire : offrir aux professionnels de la santé la possibilité de prescrire facilement des compléments alimentaires issus de leurs laboratoires de prédilection via une seule plateforme, "ce qui renforce l'adhésion des clients aux recommandations" (dans la mesure où ils ne doivent plus se rendre sur différentes plateformes et/ou en pharmacie pour se procurer les compléments prescrits).

Le retour à la croissance et à l’ambition

Après une année et demie d'activité, Compliment-Pro s'avère être une réussite et, histoire de marquer le coup, les deux fondateurs viennent de rebaptiser leur "bébé" en SimplyCure. "Plus de 3 000 professionnels de la santé sont déjà actifs sur la plateforme, avec une forte présence en France (65 %) et en Belgique francophone (30 %). Nous collaborons avec plus de 40 laboratoires, ce qui représente plus de 1 000 références", indique William Detry. Désormais, la source de revenu de la start-up est double : les labos (qui reçoivent de la visibilité sur la plateforme) et les professionnels de la santé (qui disposent d'un outil simple et complet pour prescrire, de façon personnalisée, des compléments alimentaires aux particuliers).

"Notre but, avec SimplyCure, est de devenir la plateforme de recommandation de référence pour les professionnels de la santé en Europe. L'objectif pour 2024 est de consolider notre présence en France et en Belgique, y compris en Flandre, avant de nous étendre à l'échelle européenne", explique M.Detry. Le "pivot" de Compliment vers SimplyCure est une réussite ("on connaît une croissance mensuelle de 20 %"). La start-up a eu la chance, durant toute cette phase de transformation, de pouvoir compter sur des actionnaires patients. Rejoints par Finance&Invest Brussels (qui a accordé un prêt convertible de 300 000 euros), les actionnaires historiques de Compliment (HI Invest, Nicolas Debray, Jean-Guillaume Zurstrassen…) ont remis au pot quelque 600 000 euros pour accompagner le pivot vers SimplyCure.

"Cela n'a pas été facile tous les jours, confesse William Detry au moment de conclure. Il a fallu être résilient. Mais, là, c'est bien reparti."