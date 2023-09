Des “mauvaises pratiques” qui coûtent 75 millions à bpost

Ces audits avaient été lancés dans la foulée de l’examen de conformité sur les soupçons de collusion pour l’obtention du contrat pour la distribution de journaux. Tant pour les amendes routières que pour les comptes 679, les compensations reçues par bpost pourraient être considérées comme des aides d’État. En clair, le gouvernement aurait surpayé bpost. D’où la notion de surcompensation à rembourser. Pour les plaques d’immatriculation, “bpost a agi correctement dans les 2 appels d’offres. Par contre, il n’y a pas eu respect en termes d’accords sur les résultats qualité”, a expliqué Andrey Hanard.

”Incertitude importante”

Ce sont donc 75 millions d’euros qui devraient sortir des caisses de la société pour retourner dans celles de l’État belge. A ce montant, il faut encore ajouter un impact de 10 millions sur le résultat opérationnel pour l’exercice 2023. Ce qui fait un total de 85 millions. Ces 10 millions prennent en compte la révision des prix des services prestés en 2023. “Ce chiffre reste préliminaire car il ne reflète pas encore le point de vue de l’État belge”, souligne le communiqué.

“L’incertitude reste importante”, a martelé le CEO ad intérim Philippe Dantienne. Les discussions avec les services publics pour se mettre d’accord sur les montants à rembourser pourraient encore prendre des mois. Dans les deux dossiers où il y aurait eu aide d’État, la Commission européenne devra aussi se prononcer. Si bien que d’après Philippe Dantienne, il est “hautement improbable que les remboursements se clôturent encore cette année”.

Reste à voir aussi ce que vont donner les enquêtes, notamment de l’Autorité belge de la concurrence sur les irrégularités présumées dans l’attribution du contrat de distribution de journaux et de magazines. L’entreprise publique est soupçonnée de s’être entendue avec les éditeurs de journaux flamands (DPG et Mediahuis) et le distributeur PPP pour obtenir ce contrat qui fait l’objet d’une subvention de l’État belge d’environ 150 millions d’euros par an.

Il faudra voir quelle sera la réaction de la Bourse lundi aux annonces faites ce vendredi. La tâche s’annonce pour le moins délicate pour le futur nouveau CEO Chris Peeters, qui entrera en fonction vers début novembre.