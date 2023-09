Mauvaises pratiques chez bpost: l'entreprise provisionne 75 millions d'euros pour assumer ses responsabilités

À lire aussi

Une enquête approfondie

"Début d’année, bpostgroup a volontairement lancé 3 examens de conformité, suite à l'examen de conformité mené en 2022 dans le cadre de (l'appel d'offres pour) la concession pour la livraison de journaux et de magazines en Belgique. Il s'agit en particulier du traitement des amendes routières, de la gestion des comptes 679, de la livraison et de la radiation des plaques d'immatriculation", précise l'entreprise, qui a été pointée du doigt au sujet de la concession pour la livraison de presse.

"Une enquête factuelle et économique approfondie a été menée, en faisant appel à des experts externes et à des méthodes d'investigation forensique. Entretemps, bpostgroup a également soumis les résultats des examens de conformité aux conseils externes des services publics concernés, dans un esprit de coopération étroite et d’une démarche de résolution. Les contrôles de conformité révèlent des mauvaises pratiques, un nombre limité de personnes, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'entreprise, ont agi à l'encontre des lois et règlements applicables, et sans contrôle approprié", reconnaît l'entreprise, qui, rappelons-le, a annoncé l'arrivée de Chris Peeters à la tête de celle-ci très récemment.