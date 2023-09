"Dans la restauration rapide, il y a un potentiel de franchisés quasiment infini"

Un succès dans le bilan comptable, qui s’explique par les choix stratégiques du jeune Montois. En reprenant la chaîne de restaurant GoFish, mais aussi la master franchise de Chick&Cheez au Benelux ou encore le célèbre O’Tacos, l’entrepreneur place ses pions avec l’ambition de conquérir le marché européen. “J’ai soif de conquérir des territoires et des restaurants. Mon ambition dans le futur est claire : que Mad Vision soit valorisée à 1 milliard de dollars. Qu’elle devienne une licorne. Pourquoi ? Parce qu’il y en a peu en dehors du secteur tech.” La vision est claire.

Dernière cible en date pour le serial entrepreneur : la chaine de bubble tea Gong cha. Une tendance en plein essor ces dernières années en Europe, qui connaît déjà un succès certain en Asie. “Taïwan, c’est le monde du bubble tea. À Taïpeï, il y en a un tous les 50 mètres. C’est comme Starbucks aux États-Unis. En Corée du Sud par exemple, le pays où Gong cha a lancé son premier marché extérieur, il y a 690 magasins.”

Si le produit est populaire en Asie, fallait-il encore pouvoir le développer sur le sol européen. Mais la marque Gong cha a une particularité puisque, contrairement aux autres enseignes de bubble tea, celle-ci est détenue par le groupe américain Unison Capital. “Ce qui nous a plu par rapport aux autres marques, c’est qu’elle est détenue par des Occidentaux. Dans le sens où l’Asie est déjà ultra-développée, le prochain palier était donc logiquement l’Occident. Dans ce cas-là, c’est quand même mieux d’avoir à la tête des personnes qui comprennent les rouages de cette partie du monde pour la développer.”

Le résultat est sans appel, étant donné qu’en un peu plus d’un an (depuis qu’Adlane Draou a repris la franchise le 16 juillet 2022), huit magasins Gong cha ont vu le jour en Belgique et en France. Le dernier en date ouvert le 16 septembre se trouve dans l’Esplanade à Louvain-La-Neuve. “Fin du mois prochain, on en ouvrira aussi un à Namur. Et on va également s’implanter à Liège bientôt”, confie l’entrepreneur. Son objectif à long terme est clair : étendre la marque Gong cha à deux cents magasins en dix ans.

Avec pour l’instant un portefeuille de quatre marques, Adlane Draou ne laisse que très peu de choses au hasard. À commencer par le timing du lancement de ses enseignes. “Ma génération a grandi dans le phénomène culturel américain : McDo, Hollywood, etc. Tandis que la jeunesse actuelle est à fond dans l’Asie. On ne mangeait pas autant de sushis et de nouilles il y a quinze ans. Je me suis donc dit que le moment était idéal pour lancer ce marché”, explique l’entrepreneur.

Arriver ni trop tôt ni trop tard, voilà l'un des adages du Montois. Le dicton est d’autant plus important dans le secteur de la restauration rapide selon l’entrepreneur. Mais sa décision de se lancer dans le QSR ne tient pas qu’à cela. “Je ne suis pas un restaurateur. Mais les ambitions de développement que j’ai de manière générale dans l’entrepreneuriat, tu ne peux pas les avoir dans tous les secteurs. Dans la restauration rapide, il y a un potentiel de franchise quasiment infini, affirme Adlane Draou. “La restauration rapide, c’est un achat plaisir. Et, sans rentrer dans la psychologie de comptoir, avec les réseaux sociaux, tu as besoin de ton choc de dopamine. Les comportements deviennent impulsifs dans les achats. C’est aussi pour cela que c’est un secteur en développement exponentiel.”

Un secteur d’avenir donc selon l’entrepreneur, qui espère atteindre rapidement les 600 franchisés dans le Benelux dans les prochaines années.