Thibaut Legast (chocolatier) : "Nous payons les producteurs à un prix deux à trois fois plus élevé que le prix local"

"Des inséparables"

Thibaut Legast avait bien commencé des études d’infographiste mais il a très vite rejoint la chocolaterie que son père, assureur reconverti dans le chocolat, avait ouverte à Braine-le-Comte.

Il apprend sur le tas même s'il suit en parallèle une formation en boulangerie-pâtisserie "et accessoirement la chocolaterie" au Ceria pendant quatre ans. "Nous sommes assez autodidactes dans la famille", assure-t-il en souriant largement. "Ils sont très 'couteau suisse'", renchérit Patricia. "Mon père et moi avons refait tout le bâtiment de Soignies nous-mêmes. Nous avons seulement conservé les quatre façades", reprend l'entrepreneur. "Thibaut a même dessiné et monté les comptoirs de la boutique ; c'est un artisan complet. Il cuisine aussi, super vite et super bien. Il gère, je le laisse faire…", reconnaît dans un rire Patricia.

C'est en regardant sur Internet ce qu'arrivaient à faire les Mast Brothers, hipsters de Brooklyn, "à partir de petites machines pour affiner les fèves de cacao" que Thibaut Legast s'est dit que c'était possible. "Des Américains qui fabriquent du chocolat, un produit belge, quand même… Il était temps de s'y mettre !"

"Et… j'ai acheté une petite machine. J'ai toujours voulu faire mon chocolat moi-même à 100 %, être cohérent et honnête dans ce que je faisais, ne pas juste assembler des produits préfabriqués proposés sur le marché du chocolat", raconte l'artisan chocolatier.

Et, puis, en 2016, Thibaut Legast reçoit un coup de fil de Colombie l’invitant à venir, tous frais payés, rencontrer les producteurs locaux. Le pays cherche, en effet, des acheteurs pour son cacao fin. Le coup de téléphone émanait de la collègue de Patricia… L’histoire est en marche.

Ingénieur industriel, journaliste, active dans la promotion du cacao, Patricia Forero débarque un an plus tard en Belgique, à la chocolaterie que Thibaut avait entre-temps reprise. Depuis, elle s'occupe plus particulièrement de la sélection et de l'achat des fèves en provenance de son pays (la majorité de la production) et d'ailleurs. Pour le reste, "nous faisons tout à deux", avouent-ils. "Visites chez les producteurs, protocoles de torréfaction, tests, dégustations, nouvelles recettes, packaging, commercialisation, développement." "Nous sommes des inséparables", affirme, malicieux, Thibaut Legast.

Une petite structure, flexible

C'est ensemble aussi qu'ils se sont rendus à la cérémonie organisée par Gault&Millau pour décerner les awards "chocolatiers de l'année 2024". "Ce serait vraiment bien que vous veniez cette fois": nous ont assuré les organisateurs. Nous avions compris…" Résultat : un titre de "chocolatier de l'année 2024 pour la Wallonie" dans le cadre de la huitième édition du guide Gault&Millau des chocolatiers en Belgique et au Luxembourg. Sachant que l'enseigne est reprise dans le guide depuis 2020.

Ravis de cette reconnaissance, ils espèrent que cette distinction va doper leurs ventes de fin d'année, notamment du côté des entreprises. "Depuis 2018, la chocolaterie est en croissance, avec un chiffre d'affaires en hausse de 20 % par an", ajoute Thibaut Legast. Grâce notamment à des distinctions aux International Chocolate Awards. "Nous nous sommes fait un nom dans la région et sur la scène internationale", se réjouit l'artisan.

"Nous sommes contents de notre petite structure qui nous permet d'être très flexibles et d'innover aisément", souligne Patricia. "Produire à la chaîne ne nous intéresse pas, nous voulons continuer d'évoluer mais sans perdre notre âme, conclut Thibaut. Pour l'heure, nous voulons stabiliser l'entreprise suite à l'ouverture de notre deuxième magasin et de notre nouvel atelier à Soignies."

Conserver les arômes et saveurs du chocolat d'origine

En Amérique du Sud, "nous rendons visite aux producteurs et travaillons en partenariat direct avec eux, indique Patricia Forero. Nous les payons à un prix fixe qui est de deux à trois fois plus élevé que les prix locaux." "Nous voulons conserver les arômes et saveurs de ces cacaos d'origine, continue Thibaut Legast. Notre slogan, c'est d'ailleurs 'retour aux origines, saveurs de caractère'."

À Braine-le-Comte, "nous étions vraiment à l'étroit, pointe Patricia Forero. Avec du chocolat du garage à la cuisine." En novembre 2022, le couple a donc ouvert un deuxième point de vente à Soignies, et y a surtout déménagé son atelier en avril 2023. "Nous sommes passés de 120 m² à 600 m²." La chocolaterie, qui emploie une petite dizaine de personnes, en ce compris le duo, écoule aussi ses produits via 26 épiceries partenaires en Région wallonne et à Bruxelles. La production s'élève à cinq à six tonnes par an.

En quelques dates :

4 août 1972 : Naissance de Patricia Forero en Colombie.

22 février 1983 : Naissance de Thibaut Legast.

2003 : Thibaut crée la chocolaterie avec ses parents. Patricia l’y rejoint en 2017.

2018 : La chocolaterie remporte pour la première fois l’Or belge et l’Or Europe toute catégorie aux International Chocolate Awards.

2019-2022 : Dix prix International Chocolate Awards et trois prix Academy of chocolate (AOC) suivent.

11 septembre 2023 : Thibaut Legast est désigné chocolatier wallon de l’année par Gault&Millau.