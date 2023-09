Manuel Pallage, patron de la success story wallonne NSI : “La Belgique est un pays qui marche sur la tête !”

Si tout le monde a entendu parler de l’entreprise wallonne Odoo et de son fondateur Fabien Pinckaers, érigé en nouvelle “star” des solutions informatiques, il n’en va pas encore de même de Manuel Pallage et NSI, l’entreprise IT (technologies de l’information) qu’il dirige depuis mai 2021. NSI fait pourtant partie des rares fleurons wallons du secteur. Fondée au début des années 1990 en région liégeoise, la société de services et de solutions informatiques est longtemps restée dans l’ombre. L’arrivée, au sein de l’actionnariat, du groupe flamand Cegeka (majoritaire avec 75 % du capital) et du fonds d’investissement liégeois Noshaq (25 %), en 2009, a donné un coup d’accélérateur à NSI. C’est à la même époque que Manuel Pallage fait son entrée dans la société d’Awans.

“Quand je suis arrivé en 2010 comme directeur général, en tandem avec Alain Wattier, il y avait moins de 200 personnes chez NSI. Aujourd’hui, nous sommes 1 400, dont 260 au Luxembourg”. Au fil de six acquisitions et d’une forte croissance organique, NSI est devenu une véritable “success story” qui, sous la houlette de Manuel Pallage (très actif sur les réseaux sociaux), ne craint plus communiquer vers le monde extérieur. “Je suis un patron très fier et très heureux, qui a la grande chance d’avoir des collègues extraordinaires”, lance ce diplômé en informatique de l’Université de Liège de 56 ans originaire de Malmedy.

Fasciné par la manière dont la technologie façonne nos vies quotidiennes, Manuel Pallage nourrit deux passions en dehors de NSI, de sa famille et de l’Italie : la musique rock et le foot anglais. “Cela ne m’intéresse pas de jouer au golf, ironise-t-il. Je suis un patron rocker. Je vais voir des concerts et j’écris des paroles pour des musiciens”. Vendredi soir, il était à Luxembourg pour assister au concert d’Elvis Costello. En août, il était aux Lokerse Feesten pour Blur. Il rédige, chaque semaine, des chroniques musicales (très appréciées par les collaborateurs et les clients de NSI). “J’adore aussi les ambiances dans les stades de foot anglais”. Avec un faible pour Tottenham et Chelsea. Entretien.

NSI célébrera, le 28 septembre, son trentième anniversaire en présence de ses 1 400 collaborateurs et de clients (PME et grandes entreprises). Comment se porte la jeune trentenaire, née en 1993 à Awans, en région liégeoise ?

Je vois NSI pleine de maturité, avec énormément de talents. Mais on n’en est encore qu’au début de l’aventure. NSI a la volonté de continuer de grandir. On a obtenu le mandat d’attaquer le marché français, ce qui est assez logique puisque NSI est un peu le fer de lance francophone du groupe Cegeka, notre maison-mère depuis 2009 (Cegeka, groupe IT basé à Hasselt, détient 75 % de NSI, le solde de 25 % étant entre les mains du fonds d’investissement liégeois Noshaq, NdlR).

Avec quelles ambitions vous lancez-vous en France ?

On a déjà eu des clients dans le nord de la France, mais il s’agissait de filiales de groupes belges. Aujourd’hui, on veut entrer sur le marché français de façon plus structurée. On a créé récemment une filiale, NSI France, dont le siège se trouve à Metz. On ouvrira un bureau à Lille au début 2024. Et on explore, de façon continue, des pistes d’acquisitions.

Pourquoi cibler ces deux régions françaises (Lorraine et Nord-Pas-de-Calais) ?

La typologie économique et le tissu industriel de ces deux régions sont très proches de ceux de la Wallonie et du Luxembourg, ce qui nous permet de répliquer des solutions IT qui fonctionnent bien pour des PME de taille moyenne. La Wallonie, c’est plus de 97 % d’entreprises de moins de dix personnes, ce qui est aussi le cas dans les régions de Metz et de Lille. C’est évidemment un pari et l’objectif est d’y aller à pas mesurés. Mais nous pensons avoir des solutions tout à fait appropriées pour les PME. Nous avons agi de la même manière au Luxembourg. En 2017, NSI y employait 40 personnes. Aujourd’hui, il y en a 260.

Qu’est-ce qui fait la force de NSI quand vous vous lancez sur un marché comme la France, où il y a déjà pas mal de concurrence dans le secteur IT ?

Au-delà des services et des offres technologiques que nous proposons aux clients, c’est la culture de NSI. Je le répète régulièrement : le succès de NSI, c’est un pool de talents animé par une culture d’entreprise tout à fait unique. Et ce n’est pas un slogan ! Toutes les personnes que nous engageons sont liées par des valeurs qui sont profondément ancrées chez NSI : la solidarité et la bienveillance entre les équipes, le respect et la satisfaction du client, une hiérarchie très plate, la célébration festive des réussites,… Lorsqu’on fait une acquisition, par exemple, l’alignement des équipes avec cette culture propre à NSI est un critère essentiel. On a réalisé six acquisitions au cours des douze dernières années et, jusqu’à présent, on ne s’est jamais trompé.

Comment évolue l’activité de NSI dans un marché IT à la fois concurrentiel et en phase de consolidation ?

En 2022, le chiffre d’affaires était de 135 millions, en hausse de 23 %. Pour cette année, l’objectif était de 173 millions. Mais on sera probablement aux alentours des 190 millions (soit une croissance de 40 %, NdlR). La contribution de BuSI, société bruxelloise que nous avons rachetée il y a un an, devrait être de l’ordre de 32 millions d’euros.

Cette forte croissance se traduit aussi par un rythme soutenu des recrutements.

On tourne autour des 140-150 embauches par an. Le 1er septembre, 41 personnes ont commencé à travailler chez NSI Belgique, dont 34 sont affiliées à notre académie, la NSI Academy. Cette académie, qu’on a créée il y a trois ans, accueille des jeunes diplômés en informatique et en gestion. Durant 6 à 9 mois, on leur donne une expérience de terrain et une formation complémentaire. L’idée est de les immerger dans des projets, avec un consultant senior pour les coacher. Cela permet de les doter, rapidement, d’une expérience. En trois ans, plus de 100 personnes sont déjà sorties de cette académie. L’intention est aussi de pouvoir accueillir des personnes en reconversion ou réorientation professionnelle. C’est d’ailleurs quelque chose que j’aime répéter aux responsables politiques que je rencontre : contrairement à ce qu’on entend dire, il n’y a pas de pénurie de talents dans le secteur IT. C’est une ânerie de dire ça ! Ce qu’il y a, c’est une pénurie de talents expérimentés. Mais des gens talentueux, il y en a beaucoup, sauf qu’ils n’ont pas l’expérience pour être directement opérationnels.

La NSI Academy joue donc ce rôle : apporter de l’expérience à de jeunes talents ?

Exactement. L’objectif est qu’en 2026, l’académie devienne notre principal vecteur de recrutement. On veut former 100 personnes par an, contre une trentaine actuellement. On va aussi multiplier et diversifier les cursus afin de mieux nous adapter à la réalité du carnet de commandes de NSI et du marché. Cette manière de procéder permet aussi à NSI d’avoir des jeunes, et moins jeunes, motivés et de créer un esprit de corps très intéressant dans l’entreprise.

Où voyez-vous NSI dans 5 ou 10 ans ?

L’objectif est de devenir un acteur majeur de la francophonie, pour les services et les solutions IT, en ne s’arrêtant pas forcément à la France. On va continuer compléter notre présence en Wallonie et à Bruxelles. On a encore quelques trous dans la raquette, en province de Luxembourg et dans le Hainaut. Au Luxembourg, on a aussi encore du travail et, en France, tout est à faire.

Le gouvernement fédéral a décidé, fin 2022, de supprimer le régime fiscal préférentiel sur les droits d’auteur pour les informaticiens et les développeurs. C’est un coup dur pour une entreprise comme NSI ?

La Belgique est un pays qui marche sur la tête ! D’un côté, on fait du secteur de l’IT, de façon bien visible, une des pistes de la revitalisation économique de la Belgique. D’un autre côté, on attaque le petit avantage fiscal pour une catégorie de gens qui créent énormément de valeur. J’ai franchement du mal à comprendre. Ce sont des économies de bouts de chandelles, mais dont l’impact, pour les personnes concernées et le secteur IT est significatif.

Comment allez-vous amortir cette mesure ?

On travaille à des solutions. Mais je n’ai pas forcément envie que nos concurrents apprennent, par cette interview, ce qu’on va faire. (Sourire) Il est évident qu’on ne va pas pouvoir compenser l’avantage perdu en augmentant le salaire brut. Heureusement, on a d’autres atouts pour garder nos talents et en attirer de nouveaux.

Quel message adresseriez-vous au monde politique, en tant que patron d’une grosse entreprise IT, alors qu’on se dirige vers une année électorale importante ?

Le même message que je fais passer depuis dix ans à chaque fois que je rencontre un ministre. Pour ce qui concerne la Wallonie, en tout cas, mon message est de rappeler que le succès rencontré par les entreprises wallonnes dans l’IT est une source et une piste de réindustrialisation aussi valable que la logistique ou les biotechs. Si on regarde la région liégeoise, où NSI a vu le jour, la concentration du nombre d’emplois IT est phénoménale. Il faut absolument prendre conscience de ce potentiel. Il faut le valoriser. Malheureusement, j’ai l’impression que l’IT est une priorité très secondaire en Wallonie. Ce sont pourtant des emplois à haute valeur ajoutée.

La Wallonie a mis en place, fin 2015, toute une stratégie pour dynamiser le secteur du numérique. C’est insuffisant ?

Il y a moyen de faire beaucoup mieux. Il faudrait, par exemple, que tous les processus administratifs soient digitalisés. Comment se fait-il que ce ne soit pas encore le cas ? Il ne suffit pas de décréter que la Wallonie est un territoire digital, il faut aussi le démontrer.

On déplore souvent le manque d’entreprises de grande taille en Wallonie. NSI démontre, avec d’autres, qu’il est possible de connaître de fortes croissances tout en restant en Wallonie. C’est quoi la recette pour grandir ?

C’est un état d’esprit partagé à tous les échelons de l’entreprise. Il faut que tout le monde soit partenaire de la croissance. Il faut que tout le monde comprenne pourquoi on poursuit un objectif de croissance. Une des raisons principales est que cela ouvre des tas de nouvelles opportunités. Cela permet aussi d’offrir aux collaborateurs de l’entreprise des opportunités de grandir, de prendre des responsabilités. La croissance ne se résume pas seulement à des chiffres de revenus ou de résultats. C’est d’ailleurs l’un des apports de Cegeka, notre maison mère depuis 2008. Cegeka a insufflé chez NSI une volonté entrepreneuriale de grandir, de se remettre en question, de ne jamais s’endormir sur ses lauriers. Ce mindset, typiquement flamand, a beaucoup contribué à la croissance de NSI. En 2010, quand je suis arrivé avec Alain Wattier comme directeur général, il y avait 200 personnes. Aujourd’hui, on est 1 400.

Cette volonté de grandir, c’est ce qui fait le plus défaut à l’économie wallonne ?

Oui. Il y a un manque d’ambition de croître, de partir à l’international, de se mettre en danger, de se dire qu’on peut toujours faire mieux. La Wallonie compte des milliers d’entreprises avec moins de 10 personnes. Qu’attendent-elles pour passer à 15 ou à 20 personnes, tout en restant des spécialistes dans leur secteur d’activité ? C’est l’une des grosses différences entre la Flandre et la Wallonie.