Quand Apple invite Mère Nature dans sa campagne publicitaire sans remettre en question son rythme de production

Dans ce film, l'actrice américaine oscarisée Octavia Spencer joue le rôle de "Mère Nature", invitée à un board du CEO Tim Cook pour faire le point sur les efforts de l'entreprise en matière d'environnement. Visiblement impressionnés par sa présence, les collaborateurs d'Apple présents à la réunion énumèrent toutes leurs initiatives en la matière. Au terme de cette démonstration, à moitié convaincue, Spencer s'abstient de donner le sermon qu'elle avait sans doute prévu et se limite à annoncer qu'elle reviendra l'année prochaine pour une nouvelle "MàJ"… Comme on pouvait s'y attendre, le film a rapidement été taxé de greenwashing.

Ce court-métrage de cinq minutes a pour but de vanter les progrès d'Apple dans la réalisation de son objectif de rendre tous ses produits neutres en carbone d'ici à 2030, comme l'a longuement expliqué Lisa Jackson, VP Environment Policy&Social Environment, lors de la keynote : "Il y a trois ans, nous avons changé nos opérations d'entreprise pour qu'elles soient neutres en carbone. C'était la première étape vers notre plus grand enjeu environnemental à ce jour, Apple 30, notre plan pour être neutre en carbone sur l'ensemble de notre activité d'ici 2030. La prochaine étape est de faire passer l'empreinte carbone de tous nos produits à net zéro grâce à un mélange d'innovation et de design."

Ces ambitions s’incarnent aujourd’hui dans la nouvelle itération de l’Apple Watch, présentée par la firme à la pomme croquée comme son premier produit "neutre en carbone".

©D.R.

La carte de la compensation

Parallèlement, Lisa Jackson a annoncé qu'Apple allait investir dans des projets d'énergie renouvelable dans le monde… Elle reconnaît aussi qu'il est à ce jour impossible d'atteindre ces objectifs en réduisant directement la quantité de carbone dans ses produits. Raison pour laquelle elle joue la carte de la "compensation". "Nos concurrents plantent des arbres, Apple plante des forêts", lance l'un des protagonistes de la vidéo Mère Nature.

Les détracteurs du film, à commencer par la lettre d'information Climax, rappellent que "la crédibilité des crédits carbone est largement discutée et, surtout, à aucun moment, Apple ne remet pas en question son rythme de production, qui consiste à dégainer une pluie de nouveaux Mac, iPhones et Watch tous les six mois, avec un supplément d'obsolescence programmée en guise de sauce samouraï".

On pourrait rétorquer que le scepticisme affiché par Spencer dans le film permet à Apple de botter en touche face aux critiques : nous progressons, mais tout n'est pas parfait. De ce point de vue, on ne peut qu'applaudir le storytelling de cette vidéo réalisée par Rhys Thomas (Stink Films) et le choix allégorique de l'héroïne de la série Truth to be told diffusée sur Apple TV +.