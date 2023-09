Air Belgium : le tribunal du commerce de Nivelles accepte la PRJ

À lire aussi

Avec 15,7 millions d’euros investis (plus 1,8 million en prêt et 3,5 millions en garantie), la Région wallonne, via Wallonie Entreprendre, possède 34 % du capital de la compagnie. Le Fédéral, via le SFPI, en détient, lui, 12 %.” C’est la bonne nouvelle de la semaine”, explique le CEO Niky Terzakis dans un message à ses employés. Le juge délégué a fourni un rapport positif et, par conséquent, une décision positive n’a pas été contestée. À ce jour, notre entreprise est protégée et votre emploi est également maintenu”.

Et le patron de la compagnie belge de s’en prendre aux médias. “Une fois de plus, je réitère ce qui a déjà été dit à d’innombrables reprises, explique-t-il à ses employés. Attention, les médias écrivent toutes sortes d’articles, dont la plupart sont motivés par des raisons politiques, et d’autres sont erronés. La meilleure et la seule information correcte est celle que l’entreprise vous fournit”.

Par ailleurs, le nombre de passagers dont le vol va être annulé suite à l’arrêt des activités passagers de la compagnie wallonne a été revu à la baisse. “Après consolidation de toutes les données, ce sont aujourd’hui 11 000 passagers qui sont concernés par l’annulation des vols au-delà du 3/10, précise Air Belgium. “Ce chiffre évoluera encore à la baisse au cours des prochains jours, étant donné les mesures prises. Le chiffre de 20 000 incluait des pré-réservations, essentiellement de groupes, pour la saison d’été 2024 et pour lesquelles aucun billet n’a été émis, ni payé à Air Belgium”.

La compagnie explique “tout mettre en œuvre concernant les remboursements”. “Air Belgium comprend très bien que la décision d’arrêt cause un désagrément immédiat aux clients et aux agences qui ont collaboré avec nous”.

Plus d’informations à venir.