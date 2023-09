De 25 000 à 10 euros : voici pourquoi le prix Goncourt a été fortement dévalué

Des noms qui font rêver les écrivains et les lecteurs, mais surtout qui boostent systématiquement les ventes des ouvrages concernés. D’après une étude du groupe GfK : 319 000 ventes moyennes par livre primé au Goncourt, 194 000 pour le prix Renaudot, 131 000 pour le prix Goncourt des lycéens, 121 000 ventes pour le prix Femina, 96 000 pour le prix du roman Fnac et 56 000 pour le Grand prix du roman de l’Académie française.

Et grand bien fasse aux auteurs ! Puisque les chèques associés à ces prix littéraires sont loin de refléter leur prestige.

De 25 000… à 10 euros

Dix euros à peine pour le prix Goncourt ! Et la raison n’est pas d’ordre économique comme on pourrait le penser, mais bien d’ordre historique. Créé en 1892 par le testament de l’écrivain français Edmond de Goncourt, le fameux prix s’élevait au départ à la coquette somme de 5 000 francs or (soit 25 000 euros aujourd’hui), pour récompenser le meilleur ouvrage d’imagination en prose de l’année.

Edmond de Goncourt et son frère Jules voulaient au départ grassement récompenser les auteurs de talent. ©Libre de droits

Edmond et son frère Jules décident en effet 30 ans plus tôt qu’au moment de leur mort, leurs biens seront vendus, le capital placé et les intérêts de cette somme utilisés par leur Académie Goncourt pour rémunérer 10 auteurs à hauteur de 6 000 francs or par an à vie, ainsi qu’un autre auteur une seule fois par an avec les 5 000 francs or précités. Le prix Goncourt.

Belle intention. Oui mais voilà, reconnue d’utilité publique, l’Académie Goncourt doit placer ses fonds sous forme d’un portefeuille comprenant des obligations d’État, sûres quoique peu rémunératrices. Pire encore, ces obligations d’État ne sont pas indexées sur l’inflation. L’inflation est inexistante en 1900, mais avec la Première Guerre mondiale puis la création du franc Poincaré en 1928, le portefeuille obligataire s’effondre au fil des dévaluations successives… Les montants des rentes et du prix suivent donc la même tendance. En 1962, le prix Goncourt ne vaut plus que 50 nouveaux francs (soit environ 82 euros). Cette année 2023, le chèque remis aux lauréats, rarement encaissé et que la plupart encadrent dans leur bureau, ne s’élèvera qu’à 10 euros.

Le chèque de Pierre Lemaître qui a remporté le prix Goncourt en 2013 pour son ouvrage "Au revoir là-haut". ©D.R.

Pas un million, mais une réputation

Le prix Théophraste Renaudot, qui assure lui aussi de belles statistiques de ventes à son ouvrage lauréat, est fondé en 1926. Ennuyés par les interminables délibérations du prix Goncourt, critiques littéraires et journalistes imaginent cette nouvelle récompense pour se distraire en attendant l’annonce du lauréat. Aujourd’hui, le prix Renaudot est aussi prestigieux que son illustre prédécesseur, et son vainqueur est annoncé le même jour. Une fois de plus, la récompense est davantage honorifique que financière, puisque le lauréat ne gagne pas un centime.

C’est également le cas de l’écrivaine qui remporte le prix Femina. Créé en 1904 par vingt-deux collaboratrices du magazine La Vie heureuse, cette distinction constitue une contre-proposition au prix Goncourt jugé misogyne. Un jury exclusivement féminin récompense chaque année une œuvre de langue française écrite en prose, ou en vers.

Davantage rémunérateur, le Grand prix du roman de l’Académie française rapporte 10 000 euros à son vainqueur. Décerné chaque année depuis 1914, il est considéré, avec le Grand Prix de littérature – qui récompense non pas un seul ouvrage mais l’œuvre complète d’un auteur – comme l’un des plus prestigieux remis par l’Académie française.

Finalement, le prix le mieux doté de tous est le prix français – mais attribué aux écrivains du monde – Cino Del Duca. Avec ses 300 000 euros, c’est le troisième trophée littéraire le plus généreux du monde après le prix Nobel de littérature (865 000 euros) et le prix commémoratif Astrid-Lingren, équivalent du Nobel mais pour la littérature jeunesse (550 000 euros).