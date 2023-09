L'action bpost a-t-elle touché le fond ?

Vendredi soir, la présidente du conseil d’administration, Audrey Hanard et le CEO ad interim, Philippe Dantienne ont expliqué qu’une provision de 75 millions d’euros serait actée sur trois services (plaques d’immatriculation, comptes 679 et amendes). Tant pour les amendes routières que pour les comptes 679, les compensations reçues par bpost pourraient être considérées comme des aides d’État. À ce montant de 75 millions, il faut encore ajouter un impact de 10 millions sur le résultat opérationnel pour l’exercice 2023. Ces 10 millions sont moins élevés que les premières estimations comprises entre 25 et 50 millions d’euros.

Même si ces chiffres devront être confirmés à l’issue des discussions avec les SPF (Service Public Fédéral) concernés, ils ont été bien accueillis par le marché. “Le résultat de l’examen de conformité est moins négatif que prévu et l’annonce récente d’un nouveau PDG constitue également une bonne étape dans le “nettoyage de la maison”, souligne l’analyste de Degroof Petercam.

Distribution de journaux

Mais, bpost n’est pas encore sortie d’affaire. Il reste une incertitude majeure avec le contrat de distribution de journaux. Celui-ci fait l’objet d’une enquête notamment de l’Autorité belge de la concurrence (ABE) sur une éventuelle entente avec des éditeurs de journaux flamands (DPG et Mediahuis) et le distributeur PPP en vue de remporter le marché.

”Tous les problèmes n’ont pas encore été résolus (par exemple, les concessions liées aux appels d’offres pour la presse) et, sur le plan opérationnel, bpost est également confronté à un environnement commercial beaucoup plus difficile, en particulier aux États-Unis”, poursuit l’analyse de Degroof Petercam.

À ce stade, bpost ne fait pas de provision sur le dossier presse car l’entreprise publique estime qu’i n’y a pas eu surcompensation. Concernant une éventuelle amende de l’ABE, elle estime qu’elle est “possible mais peu probable”. Pas de raison donc de provisionner.

Il faudra aussi voir ce que va donner l’appel d’offres pour la distribution de journaux 2024-2028 dont le subside a été raboté de 175 millions à 125 millions d’euros par an. Un des scénarios possibles est que le gouvernement donne un rôle moins important à bpost.

Tous ces éléments expliquent que les analystes restent prudents pour l’action. Degroof Petercam maintient sa recommandation de “conserver” avec un objectif de cours de 5,2 euros. Le broker Jefferies recommande aussi de conserver le titre tout en visant un cours de 4,5 euros.