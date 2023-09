Le plan de départs volontaires d'ING ne serait pas une restructuration... mais le flou demeure

Pas de chèque en blanc

Sur les quatre conventions collectives de travail (CCT) négociées, celle qui concentre toutes les craintes porte sur les “départs acceptés”, qui consistent à signer une rupture de contrat de commun accord. Couvrant la période 2023-2025, ces ruptures de contrat donnent droit à des indemnités de départ, comme en cas de licenciement. Les syndicats chrétiens CNE et ACV Puls ont déjà signé les CCT, les rendant contraignantes pour tous les salariés alors que le SETCa et la CGSLB refusent de la signer. “Pendant les quatre mois de discussions sur les CCT, on a demandé à la direction quelles étaient leurs intentions, on n’a jamais eu la réponse. C’est pour cela qu’on n’a pas voulu signer un chèque en blanc”, nous explique Marieke De Kegel, responsable finance à la CGSLB.

Fonctions obsolètes ou délocalisables

Les départements visés sont ceux “où de nombreuses activités ont progressivement été automatisées ou digitalisées, ou sont en passe de l’être. Les évolutions à venir concerneront également les départements qui peuvent bénéficier des services offerts par le groupe ING dans tous les pays où la banque est implantée”, souligne la banque belge.

Les différentes personnes qui occupent une fonction jugée obsolète ou délocalisable vont être très rapidement informées. L’envoi d’un mail pour solliciter les demandes de départs est prévu dès ce mardi soir. Le nombre de mails envoyés devrait donc donner une indication sur l’ampleur de la réorganisation. Des réunions de départements ont aussi déjà eu lieu. Selon nos informations, le manager du département “Daily Banking Private Individual” a déjà fait savoir que 30 postes du département crédit seraient supprimés. Il y aurait aussi des départs prévus du côté du service KyC (Know your customer). Idem pour ceux en charge du “chat”, dont 50 % du travail serait relocalisé aux Philippines.

Du côté politique, le Premier ministre Alexander De Croo et son parti Open VLD sont montés au créneau. Cet accord va à l’encore du souhait du gouvernement de maintenir les salariés plus âgés au travail plus longtemps, estiment les libéraux flamands. Les entreprises qui agissent ainsi doivent payer une contribution d’activation. Une sorte d’amende. Alexander De Croo cherche à savoir s’il peut l’augmenter, dans le cadre des futures discussions budgétaires.

Délocalisation aux Philippines

Y aura-t-il des vases communicants entre les emplois bientôt perdus en Belgique et d’autres créés aux Philippines, en particulier pour les fonctions qui peuvent être exercées partout dans le monde à un coût salarial nettement moins élevé ? C’est une question que l’on peut se poser, compte tenu des projets du groupe néerlandais dans ce pays asiatique.

On a en effet eu vent de la création de 681 postes chez ING à Manille, la capitale des Philippines. Les emplois “techniques” belges seraient ainsi de plus en plus délocalisés vers ce pays d’Asie du Sud-Est ; dans le même temps, les emplois “parlants” seraient, sous peu, cédés à des sous-traitants payés forfaitairement à bas prix. Une telle réorganisation permet à la banque de rencontrer ses objectifs en termes de cost income ratio (rapport coût/revenu), scrutés de près par les actionnaires.

”Une seule et même équipe”

Cette délocalisation est confirmée par le service presse d’ING Belgique. “Il s’agit en effet du nombre d’emplois ouverts pour le Hub ING de Manille. Ces offres d’emploi dépendent du groupe ING pour ses services partagés. Ces Hubs ING comme nous les appelons, doivent être considérés comme une seule et même équipe. Si une partie des activités est traitée à l’étranger, il s’agit d’une extension de la même équipe. Enfin, le recours progressif à l’automatisation, à la numérisation et aux ING Hubs ne signifie en aucun cas que toutes les activités seront déplacées. Nous aurons toujours besoin d’une expertise spécifique et de personnes qui comprennent les spécificités du marché belge pour le support aux clients en Belgique”, nous explique le service de presse.

De façon générale, il est très difficile d’avoir des infos chiffrées sur l’emploi d’ING en Belgique et sur le nombre de travailleurs étrangers, indiens en particulier. Le service presse se retranche derrière les discussions sur les CCT (Conventions collectives de travail) pour en dire le moins possible.