Prime de 5000 euros à l’achat d’une voiture électrique : la Flandre pousse-t-elle à l’achat de voitures chinoises ?

Si la décision doit encore être ratifiée, la formule pose deux questions. Qu’en est-il dans les autres régions ? Et la Flandre ne favorise-t-elle pas, de la sorte, l’achat de véhicules asiatiques, réputés plus compétitifs ?

Des politiques différentes

Précisons de prime abord que le gouvernement flamand a budgété 20 millions d’euros pour financer cette prime. Ce qui implique, en premier lieu, d’avoir les moyens de la financer. Cela devrait être le cas en Flandre.

Ensuite, un rapide calcul permet de constater que cela devrait soutenir l’achat de “seulement” 4 000 véhicules. Ce qui est assez peu, au regard des centaines de milliers de voitures vendues chaque année (plus de 300 000 nouvelles immatriculations pour tout le pays, dont 40 000 électriques), et ce majoritairement en Flandre, qui compte plus de 6,5 millions d’habitants. Mais cela reste un incitant symboliquement fort, qui marque les esprits.

À lire aussi

Néanmoins, cette perspective risque de geler l’activité automobile temporairement dans le nord du pays. “Évidemment, certains vont être tentés de postposer leur achat, même si ce n’est pas encore voté. Il faudra une ratification rapide. Mais c’est une bonne chose, cette prime, même si on l’aurait souhaitée plus importante encore, étant donné que le surcoût estimé d’un véhicule électrique par rapport au véhicule thermique est d’environ 10 000 euros”, commente, pour sa part, Christophe Dubon, de la Febiac (Fédération belge de l’Automobile et du Cycle). Il se réjouit forcément du petit coup de fouet que cela pourrait donner à l’industrie automobile dans son ensemble. Et ne craint pas, pour sa part, que cette prime soit considérée comme illégale par la suite (certaines aides étant parfois considérées comme un soutien illégal perturbant la concurrence loyale).

Quoi qu’il en soit, à Bruxelles, le cabinet de la ministre de la Mobilité, Elke Van den Brandt (Groen), ne semble pas partager l’avis de sa collègue flamande, Lydia Peeters (Open VLD). ” C’est le contraire de notre stratégie. Car remplacer chaque voiture thermique par une voiture électrique ne résoudra en aucun cas les problèmes d’embouteillages. Et étant donné que les voitures électriques ont tendance à être de plus en plus grosses et lourdes, cela va créer de très graves problèmes d’approvisionnement pour construire celles-ci”, précise, pour sa part, Marie-Thibaut de Maisières, la porte-parole de la ministre bruxelloise.

"À Bruxelles, à l’inverse de la Flandres, nous avons choisi d’investir 20 % de notre budget régional dans les transports en commun plutôt que d’en désinvestir. […] Des systèmes de voitures partagées en stations ou en 'free floating' sont de plus en plus populaires et permettent aux familles d’avoir accès aux voitures sans devoir en supporter le coût. Cela permet, aussi, de limiter le nombre de voitures garées […] et les embouteillages”, termine-t-elle.

Même son de cloche du côté du ministre Alain Maron (Ecolo), en charge de l’Environnement et de l’Énergie. “La congestion du trafic reste, aussi, une source de stress et limite la qualité de vie. Il est dès lors vital de revoir notre mobilité pour qu’elle n’hypothèque plus notre santé et que nos déplacements soient plus fluides et agréables”, explique Simon Vandamme, le porte-parole du ministre, qui avance également la politique de soutien des transports en commun ainsi que la prime “Bruxell’Air” qui récompense l’abandon de sa voiture.

Du côté wallon, pas de réponse claire à l’heure d’écrire ces lignes, mais la priorité ne semble effectivement pas de soutenir l’achat de véhicules électriques en faisant appel à de l’argent public.

Un soutien indirect à l’industrie chinoise ?

Du côté purement économique, alors que l’Europe en appelle à soutenir l’industrie automobile européenne face aux concurrents chinois, la prime flamande peut également poser question. La Flandre ne pousserait-elle pas les consommateurs flamands vers les constructeurs asiatiques et en particuliers chinois, plus compétitifs ? Alors que la France, qui compte plusieurs constructeurs nationaux, contrairement à la Belgique, a annoncé récemment un leasing à 100 euros par mois pour les consommateurs les moins aisés, qui pourraient de la sorte bénéficier d’une voiture électrique à condition qu’elle soit européenne. La question de la dissonance de discours en Europe se pose donc.

Mais selon Christophe Dubon, de la Febiac, c’est clair : non, cette prime flamande ne profitera pas aux seuls constructeurs chinois. Cela stimulera l’industrie, dans son ensemble. Et selon lui, les modèles éligibles à la prime sont aussi bien européens qu’asiatiques. Parmi les constructeurs les plus populaires en Belgique proposant des modèles éligibles à la prime, on retrouve aussi bien Dacia (constructeur roumain détenu par Renault mais produisant en Chine son modèle électrique Spring, éligible à la prime), Fiat, MG (désormais chinois), Mini, Peugeot, Renault et autres.

À lire aussi

Notons également que si les constructeurs européens proposent des modèles à 25 000 euros, pour des modèles similaires (berline, etc.), souvent, les marques asiatiques sont plus compétitives, jusqu’à présent, en partie grâce à la politique de subventions publiques chinoise. Ce qui pourrait changer dans un futur proche avec les différents soutiens européens et les questions de rupture de chaînes d’approvisionnement.

Ensuite, les marques chinoises, ou tombées dans le giron chinois ces dernières années, comme MG et Volvo, prouvent que l’Empire du Milieu fait clairement son trou en Europe. MG a, par exemple, fait bondir ses ventes de 370 % en Belgique. En partie grâce à “ses voitures électriques attrayantes, modernes et abordables (qui) sont une bonne vitrine de la façon dont les fabricants chinois peuvent changer la perception de leurs produits” en Europe, comme le signalait récemment à La Libre Felipe Munoz, Global Analyst chez Jato Dynamics. La marque profitant encore de sa notoriété en Occident et de ses avantages compétitifs chinois, cette prime devrait donc clairement profiter à MG.

Enfin, pour Christophe Dubon, de la Febiac, cette initiative flamande creuse encore l’écart entre le nord et le sud du pays. “La Flandre a déjà des infrastructures plus développées, alors qu’en Wallonie on veut taxer les voitures électriques lourdes. L’écart se creuse”, lâche-t-il, en défenseur de l’industrie automobile. Mais ça, c’est une autre question.