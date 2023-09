Visma rachète l'entreprise gantoise Silverfin pour 300 millions d'euros

Fondée il y a 10 ans, Silverfin développe des logiciels en nuage (cloud) qui aident à automatiser le travail des comptables. Elle est l'une des entreprises de technologie financière à la croissance la plus rapide en Belgique. Elle emploie plus de 175 personnes et fournit des services à 320.000 clients finaux dans 15 pays.

Visma et Silverfin avaient déjà le même actionnaire, le groupe d'investissement britannique HG. L'année dernière, l'entreprise norvégienne a franchi une nouvelle étape en rachetant Teamleader, un spécialiste des logiciels d'entreprise également basé à Gand.

Visma continue également à renforcer sa présence dans le reste de l'Europe. L'éditeur de logiciels est ainsi devenu un groupe dont le chiffre d'affaires s'élève à plus de 2 milliards d'euros.