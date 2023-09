"Air Belgium viole totalement le droit des passagers"

Pour rappel, en difficulté financière, le transporteur aérien de Mont-Saint-Guibert a décidé d’arrêter ses vols passagers, se concentrant désormais exclusivement sur le fret et l’ACMI (l’affrètement d’avions pour d’autres compagnies aériennes, NdlR). Air Belgium a également demandé et obtenu une procédure de réorganisation judiciaire (PRJ) en vue d’alléger sa dette. "Cela signifie que les passagers et les agences ne seront, au mieux, remboursés des vols annulés que dans plusieurs mois, insiste M. Defour. S’ils le sont, car on sait que lors de ce type de procédures, les voyageurs ne sont pas les créanciers prioritaires sur la liste".

”Air Belgium n’en est pas à son coup d’essai"

Selon les voyagistes, Air Belgium n’en est pas à "son coup d’essai". "La compagnie nous avait déjà mis devant le fait accompli en changeant brutalement de stratégie et en annulant tous ses vols vers les Antilles il y a quelques mois", se souvient le porte-parole. "Sans nous prévenir en amont. C’est insupportable. Air Belgium prend à nouveau les voyageurs en otages". Pour l’UPAV, Air Belgium "viole totalement le droit européen des passagers".

"Les règles sont très claires : il est de l’obligation de la compagnie belge de proposer une alternative au passager en cas d’annulation de vols et/ou de le rembourser dans les sept jours. Air Belgium n’a rien fait, alors qu’elle continue ses activités". L’UPAV a écrit au commissaire européen Didier Reynders, en charge de la protection des consommateurs, pour qu’il "mette la pression" sur la compagnie belge. "M. Reynders est toujours prompt à défendre les consommateurs, qu’il en fasse de même pour les passagers lésés".

Et M. Defour de conclure. "Nous étions très contents de l’arrivée d’Air Belgium sur le marché belge. Le service de la compagnie était bon et ses tarifs compétitifs. Mais il n’y a pas eu de miracle : la rentabilité n’était pas au rendez-vous sur leur créneau 'passagers'. Si, un jour, la compagnie devait reprendre ses vols commerciaux, nous serions ultra-prudents avant de retravailler avec eux."