ING Belgique : le témoignage de la “pression extrême” subie par un “call agent”

”Nos journées de travail font 7 h 24. Nous pouvons prendre 40 minutes de pause. Sur ces 40 minutes, 10 minutes sont, selon la direction, dédiées à la lecture des mails, ce qui en moyenne prend 20 minutes”, écrit-il.

Les appels par jour sont passés de 40 il y a deux ans à minimum 60 aujourd’hui. Le “temps moyen d’appel exigé par la direction” est, lui, en forte baisse : les 7 minutes 30 à 8 minutes sont ramenées à 5 minutes 50. Quant au temps entre deux appels entrants, il a été ramené de 10 à 6 puis à 3 secondes. “Aujourd’hui, nous ne devons même plus décrocher, l’appel entre automatiquement sauf sI on se met en “mode je respire deux secondes. Nous n’avons donc plus la possibilité de respirer entre deux appels ni d’évacuer la pression inhérente à notre fonction.”

”Temps d’attente indécent”

D’après des rapports envoyés aux employés, certains d’entre eux “ont passé 6 h 30 ou plus en conversation téléphonique avec un volume d’appels compris entre 50 et 100. Ce sont des collaborateurs qui ne seront que de passage, tombant rapidement en dépression ou changeant d’employeur tout aussi vite”. Il évoque également “le temps d’attente indécent pour qu’un client ait quelqu’un au bout du fil (de 5 à 30 minutes avec des pointes à parfois plus d’une heure) pour s’entendre dire qu’on le renvoie l’app ou sur le Home’Bank”.

La direction contactée par nos soins assure “prêter attention” à ce témoignage “car le bien-être de nos employés est l’une de nos principales priorités”. Dans les mesures citées pour parvenir à ce bien-être, elle évoque la “formation”, le” coaching”, l’organisation de “moments de détentes conviviaux”, les incitations à “la pratique du sport” et “l’accessibilité à des espaces de relaxation”.

En termes d’appels à gérer par jour, la banque dit “ne pas parler d’objectifs fixes mais plutôt d’un chiffre indicatif.”