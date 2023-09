La biotech wallonne Univercells s’installe aux États-Unis “pour établir de nouvelles connexions à l’échelle mondiale”

guillement Cette expansion permet au groupe de tirer parti de notre infrastructure robuste pour approfondir ces relations.

Univercells dispose désormais d’un total de 800 m² de bureaux et de laboratoires de l’autre côté de l’Atlantique. L’entreprise explique que sa branche américaine se développe rapidement et recrute activement des profils scientifiques et commerciaux pour étoffer ses effectifs. José Castillon, CEO de Quantoom Biosciences, filiale d’Univercells qui se targue d’être à l’avant-garde du développement de technologies innovantes pour la production d’ARNm, rappelle que leur objectif est d’être “un partenaire incontournable” dans les “projets complexes de vecteurs viraux et d’acides nucléiques, rapidement et à moindre coût”.

Une position stratégique

”Maintenant que nous sommes à Andover, non loin de Boston, nous sommes stratégiquement positionnés dans un centre émergent de la biofabrication, la recherche contractuelle, les dispositifs médicaux et d’autres entreprises diverses du secteur des sciences de la vie et de l’innovation”, poursuit José Castillon. “Cette présence locale nous permet d’être plus proactifs dans la création de solutions sur mesure pour les clients américains, et d’établir de nouvelles connexions à l’échelle mondiale.”

Les clients et prospects pourront découvrir le site d’Andover à partir d’octobre, en plus des autres bureaux en Inde, en France et bien sûr, en Belgique.