Univercells part à l’assaut des États-Unis : “On n’est pas naïfs. Il y aura des moments difficiles. On ne va pas se laisser griser par le succès”

”C’est assez exceptionnel. Je ne m’attendais pas à ça, avec un groupe comme le nôtre qui compte 400 personnes. C’est un vrai plaisir”, glisse-t-il. S’il ne veut pas brûler les étapes, il est songeur. Le père de trois jeunes adultes envisage, d’un coin de la tête, la vie chez les Yankees. S’ils ont été séduits par le projet d’Univercells à Andover, à une grosse demi-heure de Boston, le patron l’est également.

”C’est mon associé José Castillo qui a trouvé l’endroit. On sort de l’aéroport de Boston et on y est rapidement. Un vrai plaisir. Certains préfèrent Boston, dans le centre, mais les prix sont juste 10 fois plus élevés. Donc pour si peu de temps…”. La patience sur la route paie.

Le patron, qui s’est lancé dans le secteur “pharma” un peu par hasard, a effectivement laissé son partenaire de toujours, José Castillo, gérer complètement l’atterrissage américain. “Mon background de licencié en droit ne me permet pas d’analyser les installations biotechs comme José. Et quand José dit que c’est bon, c’est que c’est bon”. L’homme sait déléguer, s’entourer de personnes compétentes. Un vrai meneur, en sorte.

guillement "On a vu avec le Covid, la technologie des vecteurs viraux n’a pas pris face à l’ARN messager. Mais on rebondit, on pivote, on s’adapte."

”On ne sait jamais comment la sauce va prendre. On sous-estime parfois l’effet boule de neige. Ou pas. En tout cas, les Américains sont humains et ils ont aimé notre projet. La dynamique est là”. Visiblement, la sincérité d’Univercells a été bien perçue.

”On n’est pas naïfs. Il va y avoir des moments difficiles et on va s’accrocher. On a l’expérience. On a vu avec le Covid, la technologie des vecteurs viraux n’a pas pris face à l’ARN messager. Mais on rebondit, on pivote, on s’adapte. Et l’ambition est importante. Nous n'avons pas été rejetés à causes d’ambitions fortes menant vers des fausses promesses. On n’est pas des vendeurs de rêve. Ils ont apprécié notre discours, sur notre parcours, avec les hauts et les bas”, commente-t-il encore, rappelant qu’en 2016, Univercells a été repéré par la fondation Bill&Melinda Gates, qui la soutient depuis, à coups de plusieurs millions de dollars.

Le sentiment de fierté est difficilement dissimulable. Et pas besoin de le bouder, quand on voit le chemin parcouru par l’entreprise, et l’homme.

”Je ne savais pas ce que je voulais faire, plus jeune. Je suis né en 1966, j’ai connu la crise pétrolière de 1973, celle de la sidérurgie à la fin de cette décennie. J’ai fait droit et Sciences Eco car je trouvais ça inspirant, j’avais une envie de construire quelque chose de bien pour la société, au niveau industriel. Avec un lien fort avec Charleroi, qui avait perdu une grande part de son industrie”, commente-t-il. S’il s'est lancé d’abord dans le secteur bancaire et l’investissement, le manque de “concret” l’a détourné vers une activité plus industrielle. Une première boîte est née, puis revendue. “On a voulu quelque chose de plus ambitieux, et de plus éthéré, plus clair”. Univercells était né. Et un nouveau chapitre est entamé.

”On ne va pas se laisser griser par ce qui peut sembler un succès. On reste très sérieux. Notre implantation en Belgique doit encore grandir, la R&D également. Et les aspects réglementations et fiscalité sont complexes aux États-Unis”. On vous a dit, les pieds sur terre.