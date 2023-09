ChatGPT va-t-il devenir payant ? Les pistes d'OpenAI pour doper son business

Le 30 novembre prochain, ChatGPT soufflera sa première bougie. En attendant, Sam Altman, fondateur d’OpenAI, peut déjà enfiler un petit chapeau de fête et sortir le champagne. Le Wall Street Journal s’est penché sur les chiffres de la société et ce qu’on peut dire, c’est que l’ascension est fulgurante. Entre 80 et 90 milliards de dollars, voilà à combien serait estimée la start-up californienne, soit trois fois plus qu’au moment de son lancement. Si l’information devait se confirmer, elle deviendrait l’une des entreprises privées les plus valorisées au monde et se positionnerait juste derrière le SpaceX d’Elon Musk et ByteDance, l’entreprise tech fondatrice de TikTok. Mais rappelons pour le moment qu’OpenAI n’est pas cotée en Bourse.

Le créateur de l’agent conversationnel a fait doper la valorisation de la société, en affirmant envisager de céder une partie du capital, déjà détenu à hauteur de 49 % par Microsoft. Sam Altman a également indiqué son intention d’autoriser ses employés à vendre leurs actions.

Avec un chiffre d’affaires espéré d’environ un milliard de dollars pour 2023 et plusieurs milliards pour l’année prochaine, Le PDG d’OpenAI se montre confiant en l’avenir. À raison ?

Quels progrès attendre ?

Contrairement aux réseaux sociaux qui restent, dans la majorité des cas, totalement gratuits, OpenAI ne compte pas attendre trop longtemps avant d’encourager les utilisateurs à mettre la main dans le portefeuille. Depuis quelques jours et dans les prochaines semaines, annonces et autres mises à jour vont bon train pour la version payante du chatbot. À commencer par la possibilité pour les abonnés (à 20 dollars par mois) de converser en images et en voix. Au plus tard pour la mi-octobre, il sera donc possible de montrer son frigo et hop, ChatGPT propose une recette. Une histoire avant de dormir ? Il suffit de demander.

Les membres payants pourront également moins lire “Je suis désolé, mais mes connaissances s’arrêtent en septembre 2021 et je ne suis pas en mesure de…” puisque le chatbot étend ses connaissances à janvier 2022.

Miser sur les collaborations

Des petites fonctionnalités bien sympathiques, mais qui ne sont valables que pour ceux qui dépensent de l’argent. Pas sûr donc que les utilisateurs occasionnels de la version gratuite resteront fidèles à OpenAI. D’autant plus que depuis, d’autres se sont lancés dans le vaste monde des intelligences artificielles, comme Amazon qui a très récemment investi une somme colossale (4 milliards de dollars quand même) dans Claude, le chatbot intelligent créé par la start-up Anthropic, et Google avec Bard.

Pour tenir le choc sur le plan financier, Sam Altman a décidé de parier sur les partenariats. Ce lundi, La plateforme de streaming Spotify a annoncé une collaboration avec OpenAI pour traduire les podcasts directement avec de l’IA… dans plusieurs langues.

Une coopération puissante entre les deux géants de la tech, mais ce n’est pas tout. Le partenariat avec Microsoft ouvre aussi la voie à de nombreuses autres opportunités, puisque la multinationale fondée par Bill Gates a mis et continuerait d’installer le programme d’OpenAI dans ses services comme son moteur de recherche Bing, son navigateur Edge ou encore la suite bureautique Office.

Il est d’ailleurs intéressant de souligner que cette valorisation présentée par le Wall Street Journal profiterait autant à OpenAI qu’à Microsoft. Ce dernier a négocié un accord permettant d’obtenir 75 % du milliard de dollars de chiffre d’affaires que devrait rapporter ChatGPT. Un accord régressif, du moins jusqu’à ce qu’il récupère les 13 milliards de dollars d’investis dans la société de Sam Altman. Après, le taux sera de 49 % du chiffre d’affaires et ce jusqu’à atteindre les 92 milliards de dollars de profits.

Une fois terminé, les parts de Microsoft reviendront à OpenAI, qui est pour l’instant considéré comme une “association à but non lucratif”. Un partenariat qui risque de durer donc entre les deux géants. De quoi apporter une stabilité financière au projet ChatGPT et qui permettra au logiciel de s’implanter, progressivement, dans le quotidien, notamment via les produits signés Microsoft.