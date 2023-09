Certains repreneurs indépendants de magasins Delhaize seraient pris pour cible: l'Unizo appelle le groupe et les syndicats à leurs responsabilités

Un Delhaize indépendant ouvrira ses portes le 10 octobre, le premier depuis que la direction de la chaîne de supermarchés a fait part de son intention de confier tous ses magasins en gestion propre à des indépendants. L'annonce faite en mars a déclenché un important conflit social. Qui est loin d'être terminé étant donné que la direction a indiqué cette semaine qu'elle ne poursuivrait plus les négociations et qu'elle continuerait à mettre ses plans en oeuvre. Une véritable "déclaration de guerre", selon le syndicat socialiste.

"Les indépendants n'ont pas à vivre dans la peur. Il faut désamorcer la situation avec que cela ne dégénère", commente jeudi Luc Ardies, de Buurtsuper.be. "Le véhicule particulier et la façade d'un des nouveaux repreneurs ont été endommagés cette semaine. Auparavant, des vitrines ont également été souillées et dégradées. Pendant ce temps, l'absentéisme augmente dans les commerces à reprendre et tout le monde est démotivé. Cela doit cesser."

L'Unizo redoute que ce contexte ne compromette la faisabilité de nouveaux projets. "Ces entrepreneurs ont droit à leurs chances. C'est dans l'intérêt du personnel également. (...) Nous voyons ces derniers mois la confiance des entrepreneurs qui s'érode et le nombre de faillites qui augmente. Les indépendants qui osent encore prendre des risques sont menacés. C'est une évolution assez angoissante à laquelle on doit s'opposer. Si on accepte cela, que va-t-il se passer ensuite?"