ChatGPT peut maintenant chercher des données sur internet

OpenAI avait déjà lancé cette formule pour des abonnés payants à ChatGPT en juin, mais l'avait suspendue après que des utilisateurs sont parvenus à accéder gratuitement à des contenus théoriquement payants sur internet.

"Browse with Bing", le produit lancé mercredi, est réservé, là aussi, aux abonnés payants (services Plus et Enterprise), mais OpenAI indique qu'il sera bientôt accessible à tous les utilisateurs de ChatGPT.

Partenaire d'OpenAI, Microsoft proposait déjà Bing Chat, une intégration de GPT-4, le modèle de langage qui a servi à l'élaboration de ChatGPT, à son moteur de recherche sur internet, de même que Google avec son robot conversationnel Bard.

Le modèle en architecture ouverte, qui permet au logiciel d'accéder à des contenus de sources différentes, sur internet, présente davantage de risques que le recours exclusif à une base de données unique, contrôlée par l'éditeur du programme.

Même si ChatGPT fournira les sources utilisées pour sa réponse, il est davantage susceptible de restituer des contenus erronés.