Comment trouver le tarif internet le moins cher en se faisant aider dans un bureau de poste

Choix des bureaux

Ce seront essentiellement des étudiants (en majorité en informatique) qui feront ce job d’aidants numériques (un par bureau). Ils sont sous contrat d’étudiants et une permanence est assurée tous les matins, de 9 h 30 à 12 heures Il y a aussi la possibilité de prendre rendez-vous.

Les bureaux (il y en a 8 à Bruxelles, 4 à Anvers, un à Liège, un à Charleroi, un à Namur notamment) ont été choisis en concertation avec le SPF (Service public fédéral) Économie. Ils représentent quelque 10 % du total des bureaux. Les éléments importants étaient la bonne répartition géographique (aux niveaux national et provincial), la prise en compte des possibilités opérationnelles (bureaux de poste à plus d’une personne, par exemple) et de fréquentation, précise le service de presse de bpost. Pour savoir quel bureau offre cette assistance, il est conseillé d’appeler le service client.

L’analyse des offres TV, Internet et téléphone se fera grâce à meilleurtarif.be, le comparateur de prix développé par le régulateur IBPT (Institut belge des services postaux et des télécommunications). ​

Lutter contre la fracture numérique

Cette initiative, portée par le gouvernement et en particulier la ministre des Entreprises publiques et des Télécoms, Petra De Sutter (Groen), vise à lutter contre l’exclusion numérique qui concerne 46 % des Belges selon le Baromètre de l’Inclusion Numérique 2022 de la Fondation Roi Baudouin.

"Dans notre pays, de nombreuses personnes éprouvent des difficultés à utiliser l’Internet, alors que les pouvoirs publics et les entreprises proposent de plus en plus souvent leurs services en ligne. C’est pourquoi bpost, avec tous ses bureaux accessibles, peut contribuer à réduire cette fracture numérique”, souligne Petra De Sutter dans le communiqué.

L’entreprise publique, qui fait partie du consortium d’entreprises #DigitAll œuvrant à améliorer l’inclusion digitale en Belgique, va-t-elle monter en puissance ? “Le but est de mesurer les besoins des citoyens, d’abord. Nous évaluerons ensuite ce qui doit être mis en place et sous quelle forme, souligne le service de presse de bpost, tout en assurant que les initiatives d’inclusion digitale sont généralement positivement accueillies par les syndicats. ​