Deux banques belges dans le top 10 des meilleures applications bancaires au monde

Au total, 148 applications de banques ont été comparées à travers 19 pays. L’année dernière, seule KBC/CBC se trouvait dans le top cinq mondial en se positionnant à la troisième place. Pour cette édition 2023, la banque belge garde sa médaille de bronze, et est suivie de près par Belfius, qui se place au pied du podium, gagnant trois places par rapport aux résultats de 2022. La banque dirigée par Marc Raisière a bien progressé, notamment sur son parcours client de manière générale, mais aussi dans le développement de sa plateforme d’investissement en Bourse "Re = Bel".

Devant eux, la Bank of America obtient la médaille d’argent. En première place, la banque italienne Intensa Sanpaolo prend la position de la néobanque Revolut qui, quant à elle, termine le top cinq.

Comment sont évaluées les apps ?

Pour déterminer les meilleures applications bancaires, 85 critères sont nécessaires. Des indications s’enlèvent et s’ajoutent chaque année, s’adaptant aux nouvelles évolutions et attentes de la part des clients. Pour cette édition par exemple, une fonctionnalité liée à l’ESG (critères environnementaux, sociaux et de gouvernance utilisée pour évaluer le degré de durabilité des entreprises) est dorénavant prise en compte.

Mais de nombreux autres éléments sont évalués : l’accessibilité, l’ergonomie, les possibilités de personnalisations, la facilité d’authentification, etc. À noter également que le score final des banques dépend à 20 % des notes des utilisateurs sur l’App Store d’Apple et sur le Play Store de Google.