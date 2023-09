Izix prend son envol : la proptech belge lève 3 millions d’euros pour conquérir la France

En l'espace d'une bonne dizaine d'années, BePark a construit un réseau de 580 parkings, représentant plusieurs milliers d'emplacements (situés au sein d'immeubles, d'hôtels, de centres commerciaux etc.), en Belgique, mais aussi en France et au Luxembourg. BePark rend ces emplacements accessibles via une formule d’abonnement et une application mobile.

Des capitaux "luxo-franco-belges"

Le succès croissant de BePark a fini par susciter les convoitises du secteur. Ainsi, en juin, BePark est passée sous le contrôle du groupe français Indigo, leader mondial des solutions de stationnement et de mobilité urbaine, par l'intermédiaire d'une prise de participation majoritaire (60,2%). Izix ne faisait pas partie du deal franco-belge. Et pour cause : quelques mois plus tôt, les activités de BePark avaient été scindées en deux structures, ouvrant de facto la porte à l'indépendance d'Izix.

guillement "Comme nous, les investisseurs ont été convaincus de la nécessité d’accompagner la transition vers des villes et des déplacements plus durables, et vers de nouveaux modes de travail hybrides."

Izix n'aura pas tardé à enclencher la vitesse supérieure. Ce jeudi, elle annoncera avoir bouclé une première levée de fonds de 3 millions d'euros, en capital, auprès d'investisseurs privés luxembourgeois et franco-belges, dont Noia Capital, et de Finance & Invest Brussels. “Notre ambition de croissance va de pair avec un marché mûr et en attente du type de solutions que propose Izix, explique Dorian de Broqueville, CEO et co-fondateur de Izix. Comme nous, les investisseurs ont été convaincus de la nécessité d’accompagner la transition vers des villes et des déplacements plus durables, et vers de nouveaux modes de travail hybrides”.

Rendre les immeubles plus intelligents

Là où BePark optimise la gestion des places de parking disponibles au bénéfice des entreprises et de leurs collaborateurs, Izix s'est donné pour mission de rendre "plus intelligente" la gestion des flux de mobilité et des stationnements pour le compte de propriétaires immobiliers et de grandes entreprises. La plateforme Web et l'application de Izix ont été conçues pour faciliter la mobilité des différentes parties prenantes du parking: le propriétaire immobilier, le gestionnaire, les locataires et les collaborateurs.

”Actuellement, nos solutions s'adressent surtout aux immeubles où on trouve des bureaux et des commerces, précise Dorian de Broqueville. On optimise la planification, l'attribution et le partage des emplacements en fonction des besoins des entreprise; on gère les bornes de recharge pour les véhicules électrique; on encourage les nouvelles mobilités et les efforts en matière de réduction d'empreinte carbone".

De belles références et de l'ambition

Si on ne tient pas compte des clients de BePark, Izix a déjà déployé sa solution dans 150 bâtiments. Avec des références comme Proximus, Allianz, Axa IM, Befimmo, Covivio, Capgemini, Arkea, Veepee, … La société est active en Belgique, en France et au Luxembourg. Elle compte aussi un premier client en Espagne. La proptech bruxelloise ambitionne de déployer sa solution dans 500 bâtiments d’ici fin 2025 (dont 25% en Belgique). À long terme, l’objectif est de conquérir des parts de marché significatives en Belgique, en France, au Luxembourg et en Espagne, ce qui représente un potentiel d'équipement pour environ 5.000 bâtiments. Izix veut, en particulier, conquérir plus de la moitié du marché français (soit 2.500 bâtiments de plus de 15.000 m2 occupés par plusieurs locataires).

La levée de fonds de 3 millions euros va permettre à Izix de continuer à investir dans le développement de sa plateforme, de mieux structurer les équipes entre Bruxelles et Paris (l'effectif global s'élève actuellement à 25 personnes) et de renforcer les forces commerciales ”Nous avons l'objectif d'atteindre l'équilibre financier avant 2025", conclut le CEO. Izix prévoit de clôturer l'exercice 2023 avec un revenu annuel récurrent de 2,5 millions d'euros.