La production industrielle au port d'Anvers connait sa plus forte baisse en 40 ans

Selon les données du Voka, le volume de production des 31 plus gros sites industriels de la zone portuaire est tombé à 55 millions de tonnes en 2022. "Il s'agit d'une contraction de 12 millions de tonnes par rapport à l'année record de 2018", avance Luc Luwel patron du Voka Anvers-Waasland. "Cela nous ramène au niveau de l'année 2000", dit-il, inquiet qu'une telle baisse n'ait plus été vue depuis 40 ans.

Du côté de la fédération sectorielle Essenscia, si on reconnait avoir connu des jours meilleurs, on ne veut pas pour autant céder à la panique. "Le taux d'utilisation des capacités de production au début de l'année était à son niveau le plus bas depuis 1981, mais ça ne signifie pas la même chose qu'une baisse ou une chute de la production."

Le syndicat socialiste a lui aussi une autre lecture de la situation. S'il reconnait que le secteur chimique est confronté à des défis actuellement en matière de production, il souligne que c'est loin d'être le cas de sa rentabilité. "Chiffre d'affaires, bénéfice d'exploitation et bénéfice d'exercice ont respectivement augmenté de 139%, 114% et 146% entre 2016 et 2022. De plus, les augmentations les plus marquées ont eu lieu au cours de la dernière année : 27% pour le chiffre d'affaires et 40% pour le bénéfice d'exploitation", relève-t-il. "Autant d'indicateurs au zénith qui ont permis au secteur de largement rémunérer ses actionnaires : plus de 6,3 milliards d'euros de dividendes en 2022 contre 2,5 milliards un an plus tôt." Par ailleurs, alors que l'organisation patronale Voka pointait l'indexation des salaires parmi les difficultés auxquelles était confronté le secteur chimique, la FGTB indique que, selon ses calculs, "le poids des salaires dans les coûts de production ne dépasse pas les 6% en 2022 (contre 11,7% en 2016)" tandis que la productivité des travailleurs a augmenté de 43% pour la seule année dernière.