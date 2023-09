”Après avoir moi-même été en surpoids puis perdu 50 kg, j’ai réalisé qu’il n’y avait pas de mauvais ingrédient, mais que de mauvaises quantités. C’est ce qui m’a motivé à lancer mon propre service de livraison de repas sains et bien dosés, depuis la cuisine de ma mère”, confie Marvin Ndiaye, fondateur, actionnaire majoritaire et CEO de Fresheo.

En octobre 2018, c’est donc à Bambois, en province de Namur, que Marvin Ndiaye, issu d’une école de cuisine, fonde la jeune pousse Fresheo. Il réalise et livre ses plats tout en promouvant ses mets sur les réseaux sociaux. Son petit frère élabore le site web de la société, où un plat unique est proposé chaque jour sous trois tailles différentes : S, M ou L, comme les vêtements. “Je livrais tout seul, avec ma voiture, dans toute la Belgique et parfois même jusqu’au Luxembourg. C’était un peu fou”, concède le jeune chef d’entreprise. Heureusement, Marvin Ndiaye passe rapidement la seconde en investissant un garage-cuisine derrière un restaurant d’Eghezée. Il achète une camionnette réfrigérée d’occasion à Liège pour 10 000 euros et recrute une cuisinière, la maîtresse d’atelier de son premier stage. La grande aventure peut commencer.

Les 15 plats proposés par Fresheo changent toutes les semaines. ©Fresheo/Damien Blachier

Plus varié et plus sain qu’Uber Eats

”Nous avons très vite démultiplié le nombre de repas car les Belges ont été séduits par l’idée d’avoir 'leur propre chef à domicile', mais pour des tarifs abordables”, pointe le CEO. Fresheo propose aujourd’hui 15 plats préparés par semaine à environ 9,50 euros l’unité hors livraison. Si l’on exclut le petit-déjeuner, il y a suffisamment de repas pour couvrir une semaine complète. La commande doit être au minimum de quatre plats, donc la livraison de 5,99 euros est assez facilement amortie.

Lasagnes à la truffe, poulet à l’avoine avec courgettes et frites de patate douce, boulettes sauce tomate… Les plats de Fresheo “carnivore”, “végétarien” ou “fitness” sont tous dosés au mieux et affichent en général un nutriscore A, B ou C. “Chez Uber Eats ou Deliveroo, on trouve des pizzas, des burgers et des sushis. Ce sont toujours les mêmes restaurants qui ne proposent pas forcément des plats très sains. C’est bien pour des achats spontanés. De notre côté, nous sommes davantage dans la planification et les repas changent tout le temps.”

La cuisine de Fresheo s'étend aujourd'hui sur 1 000 m2 à Floreffe. ©Fresheo/Damien Blachier

80 % d’ingrédients sourcés en Belgique

En outre, 80 % des ingrédients utilisés proviennent de Belgique. Les deux fournisseurs principaux de Fresheo, Van Dyck Frères pour les légumes et JJ Delvaux pour la viande, se trouvent à moins de 15 kilomètres de la cuisine. Cuisine qui s’étend aujourd’hui sur plus de 1 000 m² à Floreffe. Un investissement de 2 millions d’euros notamment permis par une levée de fonds de 500 000 euros réalisée en 2021 auprès de business angels.

guillement "Nos concurrents sont par exemple les petits acteurs comme les traiteurs locaux, mais nous nous démarquons par notre large choix et le fait que nos plats soient très sains."

La start-up, rentable depuis ses débuts, emploie aujourd’hui 100 personnes dont 70 % travaillent dans l’opérationnel (cuisine, conditionnement, livraison…). L’année dernière, Fresheo a vendu plus de 500 000 repas pour environ 3 millions d’euros de chiffre d’affaires.

Champ libre

”Nos concurrents sont, par exemple, les petits acteurs comme les traiteurs locaux, mais nous nous démarquons par notre large choix et le fait que nos plats sont très sains pour la majorité”, souligne Marvin Ndiaye. Le Français Seazon proposait également une offre très similaire à Fresheo, avec livraison gratuite partout en Belgique, mais l’enseigne s’est retirée du Plat pays le 1er septembre pour se concentrer sur l’Hexagone. Champ libre donc pour Fresheo. Et le jeune dirigeant, très ambitieux et passionné par l’entrepreneuriat aux Etats-Unis, souhaite s’y installer et y lancer Fresheo d’ici septembre 2024.

À présent, la jeune pousse ambitionne d’élargir son offre aux entreprises. Le B2B ne représente pour l’instant que 5 % des ventes. La société compte aussi recruter du personnel dans le marketing digital et l’IT. Enfin, Fresheo, dont le siège social se situe à Wezembeek-Oppem, en Brabant flamand, souhaite conquérir la Flandre justement, car ses clients se trouvent pour la plupart en Wallonie et à Bruxelles.