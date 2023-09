Foodiz se donne trois ans pour devenir le leader belge du lunch en entreprise

guillement Depuis les débuts de Foodiz, notre vision demeure inchangée : révolutionner la restauration en entreprise.

”Depuis les débuts de Foodiz, notre vision demeure inchangée : révolutionner la restauration en entreprise”, insiste Thibault Vanhaelen, qui vient de reprendre la casquette de CEO de Foodiz. Quentin Walravens aura désormais la fonction de Chief Experience Officer (CXO). “Mon rôle est de m’assurer que l’expérience client chez Foodiz atteigne l’excellence, tant au niveau de l’utilisation de notre plateforme (Web et application mobile) que de l’expérience culinaire”. Sur le plan de la logistique (composante essentielle dans le succès d’une start-up qui livre des repas), le duo pourra compter sur l’expérience acquise par Grégoire Duplat (COO) chez Decathlon et Urbantz.

Huit univers culinaires à un prix compétitif

Foodiz, en deux mots, c’est la version 2.0 de la cantine d’entreprise. Alors que les cantines physiques en entreprise tendent progressivement à disparaître (en raison du coût qu’elles représentent mais aussi du développement du télétravail), Foodiz se profile comme une alternative jouant à la fois sur la qualité des repas, l’efficacité du service et un prix nettement plus abordable (pour les PME, en particulier).

À lire aussi

Le modèle de Foodiz est celui de la “dark kitchen” (connu aussi sous le nom de “restaurant virtuel”) : au sein d’un même atelier de production (situé à Laeken), cinq personnes préparent, du lundi au vendredi, les lunchs à livrer. Foodiz propose huit univers culinaires (Bread Club, Freshr, Food Nations, Hunger Station, Side Kick, Moment, Desserts&Drinks et Vego). Des lunchs “faits maison, gourmands, sains et variés”, soutient Quentin Walravens. “Les employés des entreprises clientes de Foodiz ont le choix, chaque jour, entre 25 et 30 plats au prix unitaire d’un chèque-repas (7,50 à 8 euros), livraison comprise. En passant commande avant 11 heures, ils sont livrés entre 12 heures et 12 h 30”. Pour une entreprise, la solution Foodiz revient à un coût évalué entre 300 et 500 euros par mois, “là où elle doit débourser entre 1 500 et 5 000 euros pour un système de frigo connecté ou de cantine traditionnelle”, insiste Thibault Vanhaelen.

Une levée de fonds pour grandir hors de Bruxelles

Aujourd’hui, le modèle économique et le mode opératoire de Foodiz permettent à la jeune pousse d’entrevoir le seuil de rentabilité. “Nous devrions être rentables à partir du 4e trimestre”, avance le CEO. Pour cette année, la start-up, qui emploie onze personnes (en plus des deux fondateurs et d’une quinzaine de livreurs indépendants), prévoit un chiffre d’affaires de 2 millions d’euros. Foodiz revendique 80 entreprises clientes, toutes installées à Bruxelles et en périphérie. Des entreprises employant, en moyenne, entre 100 et 500 personnes. “Nous livrons entre 600 et 700 plats par jour et nous avons la capacité d’aller jusqu’à 1 000-1 200 plats”. En mai, Foodiz avait réussi un joli coup en décrochant un appel d’offres lancé par la Commission européenne, qui cherchait une alternative à ses nombreuses cantines (de moins en moins fréquentées en raison du télétravail).

guillement D’ici à 2025, nous voulons démontrer que notre modèle peut s’exporter hors de Belgique. Nous prévoyons d’ouvrir un premier Foodiz à l’étranger en 2026.

Actuellement seule sur le marché de la cantine digitale, Foodiz veut profiter de la situation pour accélérer sa croissance. La start-up vient de boucler une nouvelle levée de fonds de 550 000 euros pour soutenir cette expansion. Outre ses actionnaires historiques (investisseurs privés), Foodiz accueille Finance&Invest Brussels au sein de son actionnariat. La première ambition est de devenir leader sur le marché belge. Cela passera par l’ouverture, “en 2024-2025”, de plusieurs “hubs” Foodiz dans de grandes villes belges (Liège, Gand, Anvers, …). “D’ici à 2025, nous voulons démontrer que notre modèle peut s’exporter hors de Belgique. Nous prévoyons d’ouvrir un premier Foodiz à l’étranger en 2026”, disent les deux fondateurs.