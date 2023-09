Pour atteindre ses objectifs, Carrefour Belgique exige que ses fournisseurs montrent patte blanche en matière de climat

À lire aussi

Selon Carrefour Belgique, il apparaît que les gaz à effet de serre libérés lors de la production, la transformation, le transport et l’utilisation des produits représentent la majeure partie des émissions dans le secteur de la grande distribution. C’est pourquoi l’enseigne de grande distribution a décidé de demander à ses 100 principaux fournisseurs de s’aligner sur une stratégie qui vise à maintenir le réchauffement climatique en dessous de 1,5°C par rapport à l’ère préindustrielle.

”Nos 100 principaux fournisseurs ont été informés de cette initiative et ont reçu des pistes concrètes pour atteindre cet objectif. Ceux parmi eux qui ne s’engageront pas dans cette démarche seront retirés de notre liste de fournisseurs privilégiés et ne verront plus leurs produits dans les rayons de Carrefour”, annonce Carrefour Belgique, qui se targue d’être parvenu à diminuer ses émissions des scopes 1 et 2 de 17 % entre 2019 et 2022.

Carrefour Belgique ambitionne maintenant de réduire ses émissions de gaz à effet de serre des scopes 1 et 2 de 50 % d'ici 2030 par rapport à l’année de référence 2019, et de réduire les émissions du scope 3 de 29 % d'ici 2030 par rapport à 2019.