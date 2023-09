Les chantiers bruxellois du promoteur anversois Whitewood : "Le prix n'est plus qu'un élément de la prise de décision"

Le fil conducteur de sa société créée non sans peine en 2008, quasi au même moment de la faillite de Lehman Brothers, est "d'acheter des immeubles bruns pour les rendre verts". Autrement dit, "la durabilité et les critères ESG (Environnement, social, gouvernance) sont ses leitmotivs pour apporter de la création de valeur. C 'est "dans notre ADN". Et même si l'approche peut apparaître tarte à la crème, ce juriste, formé chez les Jésuites à Anvers, affirme avoir été un pionnier en la matière.

"Le marché de l'occupant a changé, la crise Covid faisant office de catalyseur. Il y a 15 ans, on négociait avec les CEO des entreprises. Aujourd'hui, nos interlocuteurs sont les responsables des ressources humaines. Le prix n'est plus qu'un élément de la prise de décision. Dans les critères clés, il y a la qualité, la localisation, les interactions possibles et les services proposés. La surface est de 40 % moins élevée, mais la qualité demandée est nettement supérieure", souligne-t-il.

Un autre de ses axes stratégiques est de travailler en partenariat. "C'est une notion dans laquelle nous croyons fort", insiste Frédéric Van der Planken. Whitewood - dont le portefeuille dépasse les 2 milliards d'euros - est notamment partenaire de la SFPI (le bras financier de l'Etat fédéral) et de la compagnie d'assurance Ethias dans le fonds Cityforward. Ce fonds a fait deux acquisitions majeures : la tour Engie (au nord de Bruxelles) et la tour ITT (avenue Louise) où est aussi intervenu le groupe familial Alides. "C'est à la suite de ces deux transactions que nous sommes entrés en discussion avec la Commission européenne pour la vente des 21 immeubles dans le quartier européen", explique-t-il.

Whitewood a donc depuis quelque temps le vent en poupe. Mais "on a connu des moments nettement plus durs. À deux reprises, on a quasiment fait faillite", raconte-il. Le démarrage, en pleine crise bancaire, a en effet failli mal tourner.

Devise des jésuites

Frédéric Van der Planken bannit le mot "échec". Il préfère la notion des défis qui permettent de "prendre conscience qu'avant de se lancer dans de grands projets, il faut s'assurer d'avoir les financements nécessaires".

Le promoteur anversois n'a pas non plus oublié la devise des jésuites : "plus est en nous", qui signifie que l'être humain peut sans cesse se surpasser. "Cela m'a appris à prendre mes responsabilités, et cela m'a aussi donné le goût au travail". De son premier "mentor" qu'il a rencontré dans son premier job chez Proter&Gamble, il a aussi appris "comment vendre des services". La clé est de "maîtriser les chiffres. C'est à partir de ce moment-là que je me suis pris d'amour pour les chiffres", raconte celui qui a hérité de la fibre d'entrepreneur de son père. À qui il a racheté il y a cinq ans l'usine de fabrication de massepain artisanal.

Ses parents, ses trois enfants qu'il conduit le samedi matin au hockey, sa famille recomposée avec deux enfants supplémentaires, tout le retient dans la belle banlieue anversoise de Wilrijk où il habite. Et étonnamment, Whitewood n'a pas de projet d'investissement pour le moment à Anvers. Frédéric Van der Planken compte bien y retourner avec toutefois le bémol que les loyers ne sont "pas assez élevés" par rapport à Bruxelles.

Piétonnier à Bruxelles

La capitale de l'Europe regorge d'opportunités à ses yeux. Et il formule moins de critiques que d'autres professionnels de l'immobilier. Il ne pense pas que le piétonnier est "une erreur". En revanche, il trouve "déplorable" qu'il ait fallu deux ans entre la décision et le lancement des travaux. "Il y a souvent des bonnes idées mais leur exécution prend trop de temps". Il préfère nettement le boulevard d'Anspach aujourd'hui que du temps où il était une "autoroute urbaine". Certes, "il y a des problèmes mais comme dans tous les quartiers urbains". Il verrait même ses parents habiter l'immeuble Oxy, le jour où ils seront prêts à quitter leur maison avec jardin…

Un projet de 2 milliards d’euros

Whitewood occupe 50 personnes, 35 à Bruxelles et Anvers et 15 à Amsterdam pour un portefeuille de plus de 2 milliards d’euros. La société compte, outre Frédéric Van der Planken, actionnaire à 90 % du capital, deux autres associés, Valérie Vermandel et Tobias Swachgten.

Un des chantiers majeurs de Whitewood porte sur la vente de 21 immeubles appartenant à la Commission européenne. La SFPI (bras financier de l'État fédéral), qui travaille en partenariat avec Whitewood, est candidate pour l'acquisition. L'opération, qui porte sur 300 000 m2, est évaluée à près de 2 milliards d'euros (950 millions pour l'acquisition et 1 milliard pour la transformation). Des roadshows sont organisés auprès des institutionnels pour le financement. "On est confiant. La transaction devrait être bouclée avant Noël", explique Frédéric Van der Planken. Il est prévu de faire 70 % de bureaux, 25 % de résidentiels et 5 % d'équipements et de commerces (crèches, etc.). "Les premiers logements devraient être prêts en 2028", estime le CEO.

En quelques dates

8 avril 1977 : naissance à Wilrijk de Frédéric Van der Planken.

1995-2000 : licence en droit à l’UFSIA (Anvers).

2003-2008 : différentes fonctions chez le courtier immobilier CBRE.

2008 : fondateur et directeur général de Whitewood Group.