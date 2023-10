Playmobil supprime un emploi sur six : pourquoi le groupe est en crise, contrairement à Lego ou Barbie ?

Rien ne va plus chez Playmobil. Et cela ne date pas d’hier. Depuis la mort du fondateur, en 2015, le groupe Horst Brandstätter (du nom du créateur de la marque) a eu du mal à passer d’une entreprise familiale à un groupe international, comme l’a confié l’ancien PDG Steffen Höpfner à son départ cet été. La maison-mère de Playmobil a, en effet, vu ses ventes et ses bénéfices fortement diminuer au cours des deux derniers exercices. Le résultat opérationnel a chuté de plus de 46 % en 2021-2022 pour atteindre 50,5 millions d’euros.