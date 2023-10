Pour bénéficier pleinement de la hausse de taux de Belfius, il faudra ouvrir un nouveau compte d’épargne…

Pour le compte Fidelity, le taux passe de 1,25 % (0,20 % de taux de base et 1,05 % de prime de fidélité) à 2 % (0,25 % de taux de base et 1,75 % de prime de fidélité). “Pour les versements effectués avant le 1er novembre, c’est encore l’ancienne prime de fidélité qui est d’application”, souligne le communiqué. Comme le prévoit la législation, la prime de fidélité n’est acquise que sur les montants qui sont restés de manière ininterrompue sur le compte d’épargne réglementé pendant 12 mois suivant le versement. En clair, pour les versements effectués avant le 1er novembre, c’est encore l’ancienne prime de fidélité qui est d’application.

Il y a toutefois moyen de bénéficier de ces nouveaux taux pour les montants déjà placés. Et cela en ouvrant un nouveau compte d’épargne et en transférant l’argent. La loi permet ce genre d’opérations maximum trois fois par an pour un montant minimum de 500 euros sans que cela entraîne une perte de la prime de fidélité.

Belfius a aussi augmenté, mais de manière très marginale, le taux de son compte d’épargne classique qui passe de 0,90 % (0,45 % de taux de base et 0,45 % de prime de fidélité) à 1,1 % (0,55 % de taux de base et 0,55 % de prime de fidélité).

Taux vérité

Belfius rémunère donc surtout les épargnants fidèles, qui devront toutefois faire des opérations supplémentaires s’ils veulent bénéficier du taux le plus élevé. Ce que dénonce depuis toujours Test-Achats. “Comme on a eu l’occasion de le dire à la Chambre la semaine dernière, la mesure la plus simple serait de supprimer la prime de fidélité et d’avoir un seul taux. Ce serait le taux vérité. Les banques ne pourraient plus tricher”, nous explique Nicolas Claeys, coordinateur chez Test-Achats Invest.

Même à 2 %, le taux de Belfius reste inférieur à ceux des outsiders. Keytrade et MeDirect offrent en effet 2,55 % , juste derrière Santander (2,65 %). Pour ces institutions, les taux de base – qui s’appliquent donc sur tout le stock et pas sur les nouveaux versements – sont en général plus élevés que ceux proposés par les grandes banques.

À noter encore que les taux sur les comptes à terme sont aussi à la hausse dans plusieurs banques. Les taux à un an s’approchent du taux brut de 3,30 % bruts (2,31 % nets), même pour des montants inférieurs à 25 000 euros. C’est donc aussi une alternative pour celui qui est sûr de ne pas devoir toucher à son épargne pendant un an.