Des couteaux à steak mis à disposition dans la zone neutre de Brussels Airport : le ministre Gilkinet appelé à réagir

Cette situation n’est pas acceptable, selon le Collège qui constate que, depuis 2019, date de la première interpellation, rien n’a changé. “Considérant que par notre décision motivée du 5 novembre 2019, nous avions attiré l’attention des autorités chargées du respect et du contrôle de la sécurité des personnes sur la présence en gestion libre de couteaux pointus, dans la zone neutre du terminal de Bruxelles-National”, peut-on lire dans le communiqué transmis à Georges Gilkinet, ministre fédéral de la Mobilité. “Le Service de Médiation regrette l’attitude de non-suivi et de non-contrôle de la part du titulaire de la licence, Brussels Airport Company, qui ne respecte pas et ne fait pas respecter la réglementation aéronautique dans ses propres installations.”

Le Collège attend maintenant une réaction de la part du ministre fédéral et espère que des mesures adéquates soient prises.